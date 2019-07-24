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Леди
Красота и здоровье
23 июля 19, 15:53
Продукты, помогающие при болях в суставах
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Существуют продукты, которые могут облегчать состояние людей, страдающих от болей в суставах.
Клетчатка. Специалисты экспериментировали: длительное время одна группа участников питалась продуктами, богатыми клетчаткой, тогда как другая употребляла их в небольшом количестве. В итоге было установлено, что у людей из группы, в которой ели много клетчатки, риск развития болезненных воспалительных заболеваний суставов снизился на 61%.

Кроме того, констатируют исследователи, продукты с клетчаткой оказывают положительное влияние на бактериальную флору кишечника. При этом уменьшается токсическое действие на организм вредных бактерий, что также способствует уменьшению болевых ощущений. 

Оливковое масло. Ученые рекомендуют употреблять в пищу оливковое масло всем, кто столкнулся с проблемой боли в суставах. По их словам, на больные суставы при этом оздоровительным образом влияют содержащиеся в составе этого масла омега-3 жирные кислоты. Они оказывают выраженный противовоспалительный и антиоксидантный эффект.

Грейпфрут. В грейпфрутах содержится большое количество противовоспалительных соединений, которые незаменимы при артритах, констатировали специалисты. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты эффект этих веществ может быть очень сильным.

О продуктах, способных помогать при суставной боли, сообщается в журнале Annals of the Rheumatics Diseases. Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие порядка 6 тысяч человек. Оно показало, что для защиты от такой боли могут быть полезны продукты с высоким содержанием клетчатки.

Источник: https://telegraf.com.ua
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