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Леди
Красота и здоровье
23 июля 19, 16:08
Почему нужно начинать утро со стакана воды натощак
вода
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Многочисленные исследования показали, что вода оказывает благоприятное воздействие на человеческий организм.
Ученые утверждают, что употребление воды с утра натощак поможет провести профилактику болезней. 

Как известно, человек на 60% состоит из воды. Если этот процент падает, правильное функционирование всех систем организма невозможно. Потеря жидкости вызывает проблемы с сердечной системой, головным мозгом, развивается атрофия мышц и плохая свертываемость крови. Специалисты в области физиологии и биохимии утверждают, что 1 стакан, выпитый утром на голодный желудок, поможет привести тело в тонус и запустить метаболические процессы.

Если человек регулярно соблюдает норму выпитой воды утром и на протяжении дня, в его организме могут произойти следующие изменения:

Улучшение состояния волос и кожи. Вода способствует притоку крови к коже, что стимулирует к обновлению клеток. Волосы становятся более "послушными", потому что недостаток жидкости делает их тонкими и ломкими.

Избавление от изжоги. Повышение кислотности в pH среде приводит к изжоге. Вода выравнивает кислотно-щелочной баланс.

Вывод токсинов. Вода натощак активирует организм, в том числе и кишечник, в котором за ночь накапливается не мало вредных веществ.

Здоровое похудение. Наличие воды в желудке позволяет не переедать, однако не стоит этим злоупотреблять.

Укрепление иммунитета. Вода улучшает работу кровеносной системы и вывод из организма бактерий, выполняя защитную функцию.

Это основные улучшения, которые будут заметны уже через несколько недель после употребления воды натощак.

Источник: https://telegraf.com.ua
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