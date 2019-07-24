Почему нужно начинать утро со стакана воды натощак

Ученые утверждают, что употребление воды с утра натощак поможет провести профилактику болезней.





Как известно, человек на 60% состоит из воды. Если этот процент падает, правильное функционирование всех систем организма невозможно. Потеря жидкости вызывает проблемы с сердечной системой, головным мозгом, развивается атрофия мышц и плохая свертываемость крови. Специалисты в области физиологии и биохимии утверждают, что 1 стакан, выпитый утром на голодный желудок, поможет привести тело в тонус и запустить метаболические процессы.





Если человек регулярно соблюдает норму выпитой воды утром и на протяжении дня, в его организме могут произойти следующие изменения:





Улучшение состояния волос и кожи. Вода способствует притоку крови к коже, что стимулирует к обновлению клеток. Волосы становятся более "послушными", потому что недостаток жидкости делает их тонкими и ломкими.





Избавление от изжоги. Повышение кислотности в pH среде приводит к изжоге. Вода выравнивает кислотно-щелочной баланс.





Вывод токсинов. Вода натощак активирует организм, в том числе и кишечник, в котором за ночь накапливается не мало вредных веществ.





Здоровое похудение. Наличие воды в желудке позволяет не переедать, однако не стоит этим злоупотреблять.





Укрепление иммунитета. Вода улучшает работу кровеносной системы и вывод из организма бактерий, выполняя защитную функцию.





Это основные улучшения, которые будут заметны уже через несколько недель после употребления воды натощак.



