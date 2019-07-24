Самые полезные свежевыжатые соки

Витаминные фреши помогут вам обрести крепкое здоровье, прекрасное самочувствие и легкость. Предлагаем список самых полезных миксов:
Морковь + Имбирь + Яблоко. Укрепляет иммунитет и способствует потере лишних килограммов.
Яблоко + Огурец + Сельдерей. Снижает рис онкологических заболеваний, уменьшает уровень холестерина в крови и помогает от головной боли.
Помидор + Морковь + Яблоко. Улучшает цвет кожи и устраняет неприятный запах изо рта.
Морковь + Яблоко + Болгарский перец. Благодаря высокому содержанию клетчатки этот микс помогает наладить пищеварение и дарит коже сияющий вид.
Апельсин + Имбирь + Огурец. Снижает температуру и насыщает организм влагой.
Ананас + Яблоко + Арбуз. Выводит лишние соли, полезен для печени и почек.
Яблоко + Огурец + Киви. Улучшает цвет и увлажненность кожи.
Груша + Банан. Обеспечивает организм калием, полезным для сердца и сосудов.
Морковь + Яблоко + Груша + Манго. Снижает артериальное давление, выводит токсины и обладает согревающим эффектом.
Грейпфрут + Апельсин + Мандарин + Лайм + Гранат. Благодаря высокому содержанию витамина С укрепляет иммунитет.
Сельдерей + Ананас + Имбирь + Морковь. Этот освежающий напиток способен сжигать жир.
Яблоко + Апельсины + Ягоды. Богат антиоксидантами, восполняет дефицит витамина С в организме.