Продлить молодость: 6 важных гормонов в жизни женщины

Здоровье и настроение женщины во многом зависят от уровня гормонов в крови. Понимая их воздействие на организм, а также зная естественные механизмы регулирования, вы можете продлить собственную молодость и обрести душевную гармонию!





6 важных гормонов в жизни женщины.Что важно знать о гормонах!





Гормон ЭНДОРФИН

Гормоны ЛЕПТИН, ГРЕЛИН

Гормон ДОПАМИН

Гормон ОКСИТОЦИН

Гормон ТЕСТОСТЕРОН





Гормон ЭНДОРФИН





Испытать блаженные минуты ликования и радости, неудержимого веселья и восторга, и просто ощутить «полной грудью» безмятежное счастье нам помогает гормон эндорфин. Его роль в организме поистине бесценна, поскольку он способен даже притупить чувство боли.





Способ регулирования: Устройте сеанс ароматерапии.





Вдыхание эфирного масла душистой мяты дает не только успокоение, но и ощущение радости. Дело в том, что во время вдоха, эфир мяты стимулирует нервные рецепторы носа, посылая мозгу сигнал о повышении секреции эндорфина. Таким образом, настроение поднимается вверх, а жизненный тонус набирает силу.





Добавьте специй. Во время употребления острых блюд нервные окончания, которые находятся на кончике языка, раздражаются, повышая выработку «гормона радости». Поэтому следует хотя бы иногда (в особенности в зимний период) радовать себя блюдами «с перчинкой». Естественно, не стоит забывать о противопоказаниях по здоровью!





Гормоны ЛЕПТИН, ГРЕЛИН





Лептин – один из «виновников» набора лишнего веса, но только при условии, что его баланс в организме нарушен. Выработкой лептина (или гормона сытости, как его еще называют) занимаются жировые клетки. Этот гормон определяет, будут ли калории, полученные вами из еды, потрачены немедленно или отложатся на будущее в виде запасов жира.





Кроме этого, в его компетенции своевременная подача сигнала о насыщении в мозг. А вот гормон грелин действует в противоположном направлении, он подает сигнал о чувстве голода.











Способ регулирования: Высыпайтесь!

Если у вас вошло в привычку спать менее 7 часов в сутки, в организме увеличивается уровень грелина, в то время как количество лептина снижается. Таким образом, накопление жира – это всего лишь вопрос времени. Чтобы мысли о завтрашнем дне не препятствовали скорейшему засыпанию, составляйте планы на день грядущий заблаговременно. А лучше, научитесь оставлять заботы за пределами вашей спальни.









Гормон ДОПАМИН





Имеет второе название – гормон памяти.

За его производство отвечает головной мозг. Уровень допамина влияет на вашу работоспособность, концентрацию внимания и долговременное удержание информации.





Способ регулирования: Слушайте музыку!





Аккорды любимых произведений не только благотворно воздействую на общее самочувствие, но и активизируют выработку допамина.





Предстоит важная работа, а концентрация на нуле?

– Не расстраивайтесь! Позвольте себе кратковременную релаксацию под привычный аккомпанемент, и прилив допамина вам гарантирован!









Гормон ОКСИТОЦИН





Многие женщины убеждены, истинный материнский инстинкт просыпается после родов. Отчасти это верно, поскольку родовой период тесно связан с выработкой гормона окситоциона, который называют еще гормоном привязанности.





Благодаря ему мы можем любить и чувствовать себя любимыми.





Способ регулирования: Устройте день объятий.





У женщин, которых часто обнимают дети или мужья уровень окситоцина повышается. Крепкие объятия также способствует снижению давления! Пойте от души. Ученые отмечают, после вокальных выступлений у профессиональных певцов уровень окситоцина в крови повышается. Но дело здесь не в умении красиво петь, а в глубоком дыхании. Вы можете долго удерживать одну ноту или просто петь забавные песни в душе, эффект будет столь же впечатляющим.

Главное это делать с чувством!





Гормон ТЕСТОСТЕРОН





Мы называем его «мужским» гормоном и пытаемся всеми способами изгнать его со своего организма.

Между прочим, совершенно зря. Поскольку под его влиянием вы становитесь более активными и уверенными в себе, что современном ритме жизни явно не окажется лишним.





Способ регулирования : Двигайтесь!





Парадоксально, но факт! Чем больше вы двигаетесь, тем большим резервом сил и энергии обладает ваш организм. Уровень тестостерона стремится к верхней границе нормы после интенсивной физической нагрузки.





Если ваш энергетический запас иссяк, лучше встать-отжаться, пробежаться в соседний отдел или просто сходить в буфет за пирожным к чаю. Но предпочтительней первые два варианта, для фигуры, во всяком случае.





Следите за рационом.





Минерал цинк – необходимое условие для секреции полового гормона тестостерона. Получить его можно из еды. 25 мг в день, то есть норма для взрослого человека, содержится в стакане йогурта, 170 граммах нежирной говядины и горсти тыквенных семечек. Выбирайте согласно вкусовым предпочтениям!



