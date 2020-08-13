Самая летняя ягода: кому не стоит есть арбуз

О том, кому не стоит есть арбуз, или кому следует употреблять его строго дозированно, рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян. По словам специалиста, арбуз – это ягода, которая очень редко вызывает аллергические реакции. В целом употребление качественного арбуза в разумном количестве (до 0,5 кг в день) не может навредить самочувствию и спровоцировать побочные эффекты, — но это если человек здоров.





Однако, отметила врач, употребление арбуза может стать причиной осложнений в случае ряда нарушений – в частности, это:





- мочекаменная болезнь,

- нарушение оттока мочи,

- аденома предстательной железы,

- послеоперационные спаечные процессы.





Людям, у которых имеются данные проблемы, арбуз лучше не употреблять, либо есть в очень небольшом количестве.





Также Ольга Саакян считает необходимым ограничивать употребление бахчевых при высоком уровне калия в крови. Тем, кто страдает данным нарушением, не стоит съедать больше одной чашки арбузной или дынной мякоти в день.





«Контролировать количество потребляемого арбуза нужно при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта», — дополнительно рассказала врач.





Ольга Саакян советует употреблять арбуз строго отдельно от другой пищи. Съеденный сразу в большом количестве арбуз может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка. В такой ситуации необходимо использовать лекарства по назначению врача.



