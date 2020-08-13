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Леди
Красота и здоровье
13 августа 20, 10:46
Самая летняя ягода: кому не стоит есть арбуз
арбуз
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При некоторых заболеваниях потребление арбуза должно тщательно контролироваться, либо его лучше не есть совсем.
О том, кому не стоит есть арбуз, или кому следует употреблять его строго дозированно, рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян. По словам специалиста, арбуз – это ягода, которая очень редко вызывает аллергические реакции. В целом употребление качественного арбуза в разумном количестве (до 0,5 кг в день) не может навредить самочувствию и спровоцировать побочные эффекты, — но это если человек здоров.

Однако, отметила врач, употребление арбуза может стать причиной осложнений в случае ряда нарушений – в частности, это: 

- мочекаменная болезнь,
- нарушение оттока мочи,
- аденома предстательной железы,
- послеоперационные спаечные процессы.

 Людям, у которых имеются данные проблемы, арбуз лучше не употреблять, либо есть в очень небольшом количестве.

Также Ольга Саакян считает необходимым ограничивать употребление бахчевых при высоком уровне калия в крови. Тем, кто страдает данным нарушением, не стоит съедать больше одной чашки арбузной или дынной мякоти в день.

«Контролировать количество потребляемого арбуза нужно при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта», — дополнительно рассказала врач.

Ольга Саакян советует употреблять арбуз строго отдельно от другой пищи. Съеденный сразу в большом количестве арбуз может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка. В такой ситуации необходимо использовать лекарства по назначению врача.

Источник: https://telegraf.com.ua
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