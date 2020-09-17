Фрукты, которые спасут от авитаминоза этой осенью

Ими оказались тыква, слива и груша.





В тыкве наиболее полезен бета-каротин, дающий ей яркий цвет. Он нужен для того, чтобы поддерживать зрение в норме, иметь хорошую кожу и здоровую слизистую. еще витамин содействует предупреждению различных респираторных болезней. Полезный плод благоприятно воздействует на иммунную систему, что уменьшает риск появления простуды. Любителей позагорать витамин А защитит от рака кожи и меланомы, а еще подарит ровный загар.





Также тыква имеет в себе много калия, выводящего лишнюю жидкость из тела и необходимого людям для профилактики недугов, связанных с сердцем и сосудами. Данный элемент способен снижать уровень давления. Тыкву можно употреблять в тушеном, вареном и запеченном виде, и даже готовить из нее десерты. В приготовленные блюда хорошо добавлять сливочное или растительное масло, сметану, мороженое. Отмечается, что это необходимо для усвоения бета-каротина.





В сливе содержится много антиоксидантов. Чем ярче цвет ягоды, особенно синей или черной, тем больше в ней антоцианов (растительных пигментов), оберегающих организм от старения. В продукте есть клетчатка, пектины, а также она хорошо справляется с выводом соли тяжелых металлов.





Имеется в ней и послабляющие свойства. Есть данный кладезь витаминов стоит без обработки (при ней происходит разрушение витамина С), готовя смузи, салаты и добавляя в каши.





Грушу полезнее всего употреблять не натощак, в частности зеленую, ведь она обладает закрепляющим действием и ее рекомендуется включать в свой рацион при наличии диареи. Фрукт имеет более низкий уровень гликемического индекса, чем яблоко, и в некотором смысле он полезнее. В нем имеется магний и пектины, прекрасно очищающие кишечник.





Данный плод выступает в роли десерта, который идеальнее всего есть сырым, хоть его также и готовят в печи. Таким образом пектины смогут вывести лишний холестерин. еще груша сочетается с кашами, творогом и медом.



