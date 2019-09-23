Какие продукты провоцируют боли в суставах

Эксперты назвали продукты, употребление которых оказывает негативное влияние на суставы. Так, например, сыр, красное мясо и сливочное масло содержать в себе насыщенные жиры, способные усиливать в организме воспалительные процессы, поскольку провоцируют повышенную выработку соответствующих ферментов.

Аналогичные проблемы вызывают и жирные кислоты омега-6, которые содержатся в животных жирах и маслах. Среди них можно назвать популярное подсолнечное масло, а также кукурузное и кунжутное. Эти кислоты также запускают целую сеть реакций, которые в итоге приводят к усилению воспаления.

Людям, испытывающим проблемы с суставами, следует сократить и употребление трансжиров, которые содержатся в основном в кондитерской продукции и различных полуфабрикатов. Очень много их в популярных фастфудах, которые и без этого можно назвать бичом нашего времени.

Кроме того, стоит ограничить употребление блюд, которые содержат в себе белую муку, ведь она способна вызывать резкий прирост глюкозы. Фактически такими же свойствами обладает и сахар, что означает увеличение воспалительных процессов.

И, наконец, в качестве вредного для суставов продукта, медики отметили соль. Связано это с тем, что ее избыток приводит к отекам и, как следствие, воспалению. Поэтому в рационе должны преобладать блюда с низким ее содержанием или же без нее вовсе.

Соблюдение этих рекомендаций позволит людям, страдающим заболеваниями суставов, существенно улучшить свою жизнь, тем более что эффективного способа лечения до сих пор не существует.



