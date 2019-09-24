Банановая кожура поможет в борьбе с морщинами и не только

Благодаря ей можно замедлить процесс старения кожи лица и избавиться от мелких воспалений.





Как банановая кожура поможет в борьбе с морщинами, или 5 причин не выбрасывать шкурку банана





В банане, собственно, как и в его шкурке содержится большое количество калия. Именно этот элемент эффективен для тех дам, которые столкнулись с проблемой появления первых морщин.





Остановить этот процесс можно, используя внутреннюю часть банановой шкурки. Протирайте ею лицо и шею. Благодаря такому натуральному легкому пиллингу, вы сможете избавиться от преждевременного старения кожи, а также сэкономить на дорогостоящих кремах от морщин.





Рекомендуется повторять такую процедуру пару раз в неделю. Результат не заставит вас долго ждать, ведь после первых двух процедур вы увидите, как ваша кожа лица стала нежной, бархатистой и увлажненной.





Кроме того, с помощью банановой кожуры можно провести глубокое очищение пор на лице, дабы избавиться от угрей. Как это сделать? Все очень просто. Тщательно натирайте внутренней частью кожуры свои проблемные зоны на лице в течение 14 дней перед сном на предварительно очищенную кожу. Помните, что после протирания нужно обязательно дать впитаться всем полезным веществам минут 15, а затем промыть лицо обычной теплой водой.





Но это еще далеко не весь перечень, каким образом можно применить кожуру банана с пользой:





Шкурку банана можно применять для того, чтобы отбелить зубы. Но стоит знать, что в этом случае быстрого эффекта ждать не стоит. Натирая зубы банановой кожурой, вы сможете избавиться от желтизны. Кроме того, такая процедура очень полезна и для легкого очищения зубной эмали. Использовать для этого нужно только внутреннюю сторону банановой шкурки.





Хотите вернуть прежний блеск своим старым кожаным ботинкам?





Тогда ни в коем случае не выбрасывайте банановую шкурку. Именно она поможет вашей тусклой кожаной обуви. Не верите? Попробуйте натереть обувь банановой кожурой.





Результат вас очень удивит!



