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Леди
Красота и здоровье
24 сентября 19, 19:11
С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
кефир
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Эксперты рассказали, какие продукты не стоит употреблять в вашем рационе вместе.
Если вы сторонники кисломолочной продукции, то вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут вам избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости продуктов.

Никогда не сочетайте кефир с такими продуктами:

Виноград;

Манго;

Огурцы;

Грибы.

Кроме того, для кефирной диеты лучше не использовать те фрукты, которые не растут в вашем регионе. Организм будет усваивать их хуже, чем родные яблоки, сливы и груши.

Кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:

Яблоки;

Груши;

Смородина;

Малина;

Практически все овощи.

Но, в целом, этот продукт не слишком любит посторонние добавления во время приема пищи. Поэтому все же лучше употреблять его самостоятельно.

источник: telegraf.com.ua/
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