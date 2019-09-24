С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь

Если вы сторонники кисломолочной продукции, то вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут вам избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости продуктов.





Никогда не сочетайте кефир с такими продуктами:





Виноград;





Манго;





Огурцы;





Грибы.





Кроме того, для кефирной диеты лучше не использовать те фрукты, которые не растут в вашем регионе. Организм будет усваивать их хуже, чем родные яблоки, сливы и груши.





Кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:





Яблоки;





Груши;





Смородина;





Малина;





Практически все овощи.





Но, в целом, этот продукт не слишком любит посторонние добавления во время приема пищи. Поэтому все же лучше употреблять его самостоятельно.



