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Леди
Красота и здоровье
26 сентября 19, 10:40
Какой чай поможет от бессоницы?
чай
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В межсезонье проблема бессонницы и беспокойного сна может обостриться

Для решения проблемы бессонницы, которая часто беспокоит современных людей, фармацевты предлагают множество препаратов. Но врачи говорят, что любое лекарство может иметь побочные эффекты, к тому же, частый их прием может вызвать привыкание и тогда заснуть без таблеток будет еще сложнее.

"В борьбе с бессонницей рекомендованы успокаивающие чаи. Прекрасно воздействуют на нервную систему отвары мяты и мелиссы, очень действенный пустырник. Он имеет успокоительное действие, замедляет сердечный ритм, понижает артериальное давление, что способствует расслаблению и глубокому сну.

Расслабиться и избавится от напряжения после тяжелого рабочего дня помогут ароматы мяты и мелиссы. Они освежают, помогают расслабиться и способствуют более глубокому и спокойному сну. Помогает при бессоннице и запах ванили. Он снимает усталость и тяжесть в мышцах, при этом расслабляет мозг. Ну и, конечно же, лаванда - этот запах не только снимает стрессы и негативные мысли, но и создает идеальные условия для глубокого и спокойного сна", - говорит эксперт.

Врач напомнила при этом, что любое средство, которое воздействует как на наше физическое состояние, так и на психику, нужно применять очень осторожно. Если вы используете не разведенные эфирные масла, учите, что они концентрированные и потому 2-3 капель вполне хватит, чтобы наполнить ароматом все помещение.
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