Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

На первое место рейтинга медики поставили бананы и цитрусовые. Дело в том, что при хранении в холоде эти фрукты теряют аскорбиновую кислоту, и из-за этого теряют всю свою пользу для здоровья. Более того, при хранении в холоде свои полезные вещества также теряют яблоки и груши. Что касается яблок, то при употреблении этого фрукта в холодном виде он способен разрушить зубную эмаль. Зелень хранят или при комнатной температуре, или в морозильной камере, в другом случае она становится водянистой.













Огурцы и томаты тоже лучше хранить в морозилке или на кухонном столе. Мед на холоде теряет свои свойства, а дыня в разрезанном виде на холоде выделяет опасные вещества. Не любят низкие температуры такие экзотические фрукты, как хурма и гранат – они быстро гниют и выделяют вредные вещества. Холодильник является врагом для оливкового масла – из-за холода продукт пускает хлопья и теряет вкус.





Хлеб. Экономные хозяйки считают, что месту хлебу – только на холоде, где он долго не зачерствеет, не зная при этом, что мучные изделия легко впитывают посторонние запахи и теряют свой аромат. Кроме того, если в холодильнике слишком влажно, на хлебе может появиться плесень.

Кофе. Существует миф, что кофе, который хранится в холодильнике, дольше сохраняет свой характерный вкус и запах, а на самом деле низкая температура значительно ухудшает качество кофейных зерен.

Лук, чеснок, картофель. Картофельный крахмал под воздействием низких температур превращается в сахар, поэтому подмороженная картошка приобретает сладкий привкус. Лук и чеснок из-за отсутствия циркуляции воздуха и избыточного уровня влаги гниют, а помидоры становятся невкусными. Кабачки, тыква, баклажаны в меньшей степени портятся в холодильнике, однако тоже относятся к «теплолюбивым овощам».

Шоколад. При низких температурах шоколад покрывается белым налетом из-за того, что влага вымораживается, и на поверхности проступают кристаллы сахарозы. Это не опасно для желудка, просто плитка из-за «сахарного поседения» приобретает не очень привлекательный вид.





