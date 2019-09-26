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Леди
Красота и здоровье
26 сентября 19, 13:07
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
холодильник
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Группа международных специалистов обнародовала список продуктов, которые не предназначены для хранения в холодильнике, и из-за низких температур они могут испортиться.
На первое место рейтинга медики поставили бананы и цитрусовые. Дело в том, что при хранении в холоде эти фрукты теряют аскорбиновую кислоту, и из-за этого теряют всю свою пользу для здоровья. Более того, при хранении в холоде свои полезные вещества также теряют яблоки и груши. Что касается яблок, то при употреблении этого фрукта в холодном виде он способен разрушить зубную эмаль. Зелень хранят или при комнатной температуре, или в морозильной камере, в другом случае она становится водянистой. 



Огурцы и томаты тоже лучше хранить в морозилке или на кухонном столе. Мед на холоде теряет свои свойства, а дыня в разрезанном виде на холоде выделяет опасные вещества. Не любят низкие температуры такие экзотические фрукты, как хурма и гранат – они быстро гниют и выделяют вредные вещества. Холодильник является врагом для оливкового масла – из-за холода продукт пускает хлопья и теряет вкус. 

Хлеб. Экономные хозяйки считают, что месту хлебу – только на холоде, где он долго не зачерствеет, не зная при этом, что мучные изделия легко впитывают посторонние запахи и теряют свой аромат. Кроме того, если в холодильнике слишком влажно, на хлебе может появиться плесень.

Кофе. Существует миф, что кофе, который хранится в холодильнике, дольше сохраняет свой характерный вкус и запах, а на самом деле низкая температура значительно ухудшает качество кофейных зерен.

Лук, чеснок, картофель.  Картофельный крахмал под воздействием низких температур превращается в сахар, поэтому подмороженная картошка приобретает сладкий привкус. Лук и чеснок из-за отсутствия циркуляции воздуха и избыточного уровня влаги гниют, а помидоры становятся невкусными. Кабачки, тыква, баклажаны в меньшей степени портятся в холодильнике, однако тоже относятся к «теплолюбивым овощам».

Шоколад. При низких температурах шоколад покрывается белым налетом из-за того, что влага вымораживается, и на поверхности проступают кристаллы сахарозы. Это не опасно для желудка, просто плитка из-за «сахарного поседения» приобретает не очень привлекательный вид.


Источник: http://replyua.net
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