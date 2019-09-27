ТОП-8 способов начать день с позитива

Чтобы ваш день прошел хорошо и продуктивно, непременно нужно начать день с позитива. Даже если вы жутко не выспались, всегда есть проверенные способы улучшения настроения.





Американский блогер, менеджер по коммуникациям Лорен Боуэн рассказала, как начать день с позитивным настроем, передает "Новое время".





1. Расслабьтесь.

Начинайте день расслабленно и спокойно, не думайте о потенциальных проблемах и не отвлекайтесь на лайки в соцсетях, интернет-дискуссии или уведомления электронной почты. Не нагружайте себя с первых минут нового дня.





2. Сконцентрируйтесь на хорошем.

Прежде чем вы покинете кровать, задействуйте свой разум и сердце и назовите три вещи, за которые вы благодарны этому миру. Эти мысли будут вдохновлять вас в течение всего дня.





3. Выпейте большой стакан воды.

Питьевая вода на пустой желудок с утра – лучший способ начать день с чистоты и свежести. Вода очищает организм, помогая ему лучше усваивать питательные вещества.





4. Вдохните немного свежего воздуха.

Выйдите на балкон или на крыльцо. Почувствуйте, как солнечные лучи согревают ваше лицо, вдохните свежего утреннего воздуха и скажите себе, что день пройдет замечательно и никак иначе.





5. Съешьте плотный завтрак.

Не спешите и не игнорируйте завтрак. Чтобы день был успешным и продуктивным, завтрак должен быть простым, здоровым и сытным. Едой нужно насладиться и почувствовать прилив энергии.





6. Двигайтесь.

Еще один прекрасный способ начать утро с позитива – сделать зарядку, растянуться, заняться йогой или потанцевать под любимую музыку. Физическая активность добавляет бодрости и вдохновляет на новые победы.





7. Установите цели и похвалите себя.

Решите, каких трех целей желаете сегодня достичь. При этом напомните себе, что вы на все способны, талантливы и настойчивы. Двигайтесь к своим целям и не опускайте рук.





8. Улыбайтесь.

Улыбайтесь, делитесь счастьем, любите себя и окружающих.



