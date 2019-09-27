Бодрящие и усыпляющие продукты

Два диетолога- супруги профессор Джудит Вертман и доктор Ричард Вертман - занимаются этой темой в Бостонском институте питания.





Приведем их основные выводы о правильном питании.





* Что - либо сладкое и пища с повышенным содержанием крахмала на завтрак усиливает в организме выделение серотонина, успокаивающего вещества. После такого сладкого завтрака бодрость сохраняется в течение всего рабочего дня. Мясо и яйца содержат много жиров и холестерина, медленно перевариваются и понижают бодрость. Поэтому рекомендуется не употреблять их на завтрак.





* Лучше всего с утра есть каши, сыры, фрукты или пить свежий сок.





* Обед, состоящий только из продуктов, содержащих большое количество углеводов, например, хлеб, макароны или картофель, а на десерт - сладкое блюдо без белков, усыпляет. После такого обеда женщины впадают в дремоту, а мужчины чувствуют себя усталыми.





* Обед, богатый белками - птица или рыба, - повышает уровень аминокислот, содержащих тироцин, поступление которого в мозг повышает бодрость и обостряет память.





* Если вам не нужно бодрствовать ночью, не ешьте на ужин продукты, содержащие белки. В данном случае предпочтительнее углеводы.





* Трудно заснуть? Съеште что - нибудь сладкое, например, хлеб с вареньем. На ночь рекомендуется съесть какой - либо продукт, стимулирующий обмен веществ.





* Чтобы улучшить настроение, успокоить нервы, потребляйте больше углеводов и меньше белков, потому что углеводы увеличивают концентрацию серотина в мозге, что способствует улучшению настроения.





Эта теория подтверждается данными исследований. Выяснилось, например, что у людей, страдающих депрессией и пытающихся наложить на себя руки, уровень серотонина в мозге очень низкий. В США пытаются лечить наркоманов, добавляя в питье сахар. Оказывается, достаточно всего пяти граммов углеводов, чтобы почувствовать себя спокойнее.