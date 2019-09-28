Когда в Украине переводят часы на зимнее время

В 2019 году украинцы переведут свои часы на зимнее время в ночь на 27 октября, в последнее воскресенье месяца.

Как правильно перейти на зимнее время

В ночь с 26 на 27 октября в 04:00 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Несмотря на то, что у нас появится дополнительный час для сна, ученые утверждают, что это не всегда хорошо сказывается на здоровье. К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

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Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но организм человека все равно к новому режиму привыкает в течение целых двух недель. Поэтому готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее, как минимум за неделю.