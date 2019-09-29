Не стоит тратить деньги:10 бесполезных косметических средств

Певица Анна Седокова завела себе отдельный блог, где делится с подписчиками советами по саморазвитию и секретами красоты. Например, недавно знаменитость дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги. Теперь же она решила рассказать, на какие косметические средства не стоит тратить деньги, поскольку от них нет практически никакой пользы.

По мнению артистки, в этот список можно включить 10 пунктов:

Средство от секущихся кончиков.

Единственный метод борьбы с ними — стрижка. Никакие сыворотки и масла не справятся с этой проблемой, а лишь "склеят" их до следующего мытья волос.

Антицеллюлитный крем.

Он может смягчить кожу, но не избавит от апельсиновой корочки. В помощь только спорт, массаж и обертывания.

Отдельные крема для ног, рук и тела.

Подойдет и одно качественное увлажняющее средство, использовать которое можно для разных участков тела.

Бальзам для губ.

Им даже посвятили отдельную главу в книге "Бьюти мифы". Корочка, которую мы смягчаем бальзамом, на самом деле должна сходить сама, ведь это отмершая кожа, и нашим губам она не нужна. К тому же, бальзам вызывает привыкание. Удаляйте такие сухие участки скрабом, или зубной щёткой, а на ночь увлажните губки мёдом, или оливковым, кокосовым маслом.

Шампунь против перхоти.

Их действие заключается в том, что они "тормозят" работу сальных желез, подсушивая кожу. С такой проблемой нужно использовать лечебные средства, и обратиться к дерматологу.

Кремы с гиалуроновой кислотой.

Молекулы кислоты притягивают воду, что вызывает разглаживание морщин. Только эта самая кислота имеет такую структуру, что сквозь кожу ее молекулам не пробиться. Поэтому эффективны с ней лишь косметические инъекции.

Большая палетка теней.

Их так много, они все такие классные, да, ты не пользуешься большей половиной этих цветов, но ведь это отличный повод начать. Нет. И ты это прекрасно знаешь. Ты так и будешь использовать 3-4 любимых цвета, а заплатишь за 100.

Ночной крем для лица.

Ночью происходит процесс восстановления кожи, когда она пытается естественным образом сбалансировать выработку кожного сала и избавиться от загрязнений. Постоянное использование ночного крема этому мешает, и со временем кожа становится зависимой от увлажняющих средств, чтобы выглядеть нормально.

Пена для бритья.

Состав мужских и женских идентичен, а вот цена у последних выше. Кроме того, не обязательно вообще покупать специальные средства, смягчить волоски при бритье сможет и гель для душа и бальзам для волос.

Полоски от черных точек.

Они удаляют только поверхностные загрязнения и травмируют кожу, лишая ее защитного слоя. Лучше используйте очищающее средство с салициловой кислотой.

Источник: www.rbc.ua

