Лечение на водах – шарлатанство или спасение?

Даже животные знают об удивительных целительных свойствах многих источников, родников, грязевых озер – олени, медведи, и мелкие зверушки издалека собираются, чтобы вдоволь напиться «лекарства» и поваляться в порой отвратительно пахнущей, но облегчающей страдания жиже. Казалось бы, что полезного может быть в обыкновенной воде?

В Форш!

Лечение водами – один из самых древних способов исцеления, он был знаком человечеству задолго до того, как появилась профессия «врач». Тысячелетнюю историю имеют источники Паннонии (Венгрия), Сапаревой Бани (Болгария), Карловых Вар (Чехия), Сатурнии (Италия), Ивердона (Швейцария). О чудесных свойствах вод и грязей знали ещё этруски и кельты, от них опыт переняли римские медики, благодаря которым лечение ваннами и курортами распространилось по Европе. К английским, французским швейцарским, чешским и итальянским источникам съезжались страждущие, надеясь исцелиться от камней в мочевом пузыре, подагры, ревматизма и других хронических заболеваний. Это считалось модным светским развлечением, на курортах знакомились и возобновляли связи, сватались и заключали браки, скрывались от возможной опалы – все помнят, как мушкетеры Дюма отправлялись «на воды в Форш», а пожилые родственники героинь Джейн Остен выезжали на лечение в Бат, чтобы укрепить здоровье, а заодно – найти женихов племянницам.

Российские минеральные воды, «питьевые» и грязевые курорты начинают свою историю с указов Петра I – страдающий от мочекаменной болезни царь был особенно заинтересован в развитии этой отрасли отечественной медицины. По одним данным, первыми стали Липецкие минеральные воды, открытые в 1707 году, по другим – Марциальные железистые воды в Карелии, открытые в 1717 году. В СССР популярностью пользовались кавказские (Нарзан, Ессентуки), грузинские (Боржоми), армянские (Арзни) и петербургские (Полюстрово) минеральные воды. На территории бывшего СССР находится более 3500 целительных источников и скважин, не считая небольших родников местного значения.

Горячие и холодные

За счет чего «работают» минеральные воды? Эффект плацебо, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов – на курортах многим больным становится лучше за счет перемены места и климата, новой обстановки, новых знакомств, отвлекающих от недугов. Однако большинство минеральных вод и в бутылках не теряет целебные свойства. Их ценность – в комбинации активных соединений металлов, солей, кислот и микроэлементов, уникальной для каждого источника. Так, например, Марциальные воды используют при лечении железодефицитной анемии благодаря высокому содержанию двухвалентного, легко усвояемого организмом железа.

«Минералку» используют самыми разными способами. Пьют по определенному режиму, до, во время или после еды, строго отмеренными порциями, холодной, горячей или теплой. А также промывают полые органы, обрызгивают полость рта и носоглотку, принимают ванны, делают компрессы и маски.

При внутреннем применении минеральные воды изменяют скорость выработки, состав и кислотность желудочного сока, могут усиливать выработку мочевины и желчи, регулировать опорожнение кишечника, способствовать очищению организма от токсинов. Микроэлементы нормализуют состав крови, бром и йод позитивно влияют на работу печени. Минеральные ванны ускоряют заживление и восстановление костной и хрящевой ткани, уменьшают воспалительные явления.

Минеральные воды делятся на лечебные, лечебно-столовые и столовые. В столовых водах минерализация не превышает 1 г на литр, при этом не содержится активных биологических веществ. Особого лечебного эффекта они не дают, но и пить их можно безо всяких ограничений. Лечебно-столовые воды содержат от 1 до 10 г минеральных веществ, они используются и в медицинских целях и просто для утоления жажды. Однако даже здоровым людям не рекомендуется пить их постоянно – возможна интоксикация, нарушение функций эндокринных желез. А при нарушениях обмена веществ, проблемах с ЖКТ, печенью или почками даже разовое употребление неподходящей «минералки» способно вызвать обострение. В лечебных водах содержание минеральных веществ превышает 10 г на литр, употреблять их без назначения врача не следует.

В классификации минеральных вод учитывается множество факторов: температура (воду из горячих источников часто подогревают для лечения), прозрачность (мутность и наличие мелких частиц недопустимы, осадок допустим и даже доказывает натуральность), вкусовые качества и химический состав.

Воды различаются по составу основного действующего вещества. Гидрокарбонатные воды содержат соли угольной кислоты. Сульфатные – оксиды серы. Хлоридные – соединения хлора, магниевые – магний, железистые – железо и т.д. Иногда для лечения применяют и слаборадиоактивные (радоновые) воды.

По вкусу минеральные воды бывают солеными (хлоридные, хлоридно-натриевые), горько-солеными (хлоридно-калиевые), щелочными, кислыми (железистые) и практически безвкусными. Чем сильнее выражен вкус воды, тем выше концентрация целебных веществ, тем осторожнее следует принимать такую воду.

От гастрита, от бронхита...

Лучше всего проводить лечение минеральными водами непосредственно на курорте. Санаторный распорядок дня поможет соблюдать режим и диету – увы, одного шашлыка, торта или злоупотребления алкоголем достаточно, чтобы обесценить эффект лечения. Опытные специалисты подберут воды с нужной концентрацией «лекарства» и предложат дополнительные процедуры. Отдых ослабит стресс и успокоит нервы. Однако полный курс водолечения составляет не менее 14 дней – не все могут позволить себе такой отпуск.

В домашних условиях не менее важно соблюдать цикличность и делать перерывы между курсами – пить нужную воду 14-21 день, затем делать паузу в 7-14 дней, затем по необходимости повторять курс. В процессе следует ограничить жирную, острую и тяжелую пищу, при применении соленых и горько-соленых вод сократить количество соли в пище, при регулярном питье кислых вод избегать кислой пищи и продуктов, насыщенных железом (яблоки, гранаты, красное мясо). При обострении хронических заболеваний, резком ухудшении общего состояния лечебно-столовые воды разрешены только по назначению врача.

Лечение минеральными водами показано при следующих болезнях и недомоганиях: диабет, хронический гепатит, хронический холецистит, хронический панкреатит, мочекаменная болезнь, изжога, нарушения аппетита, гастрит, язва желудка, заболевания желчевыводящих путей, метеоризм, анемия, сниженный гемоглобин, кровоточивость десен, меноррагия (сильные менструальные кровотечения), нарушения работы кишечника (поносы, запоры), при восстановлении после тяжелых операций. В острых случаях минеральная вода полезна при пищевых отравлениях, кишечных инфекциях, обезвоживании, после тяжелых физических нагрузок. Ванны и ванночки с теплой минеральной (лучше всего соленой) водой помогают при стрессах, сильном переутомлении, растяжениях мышц, геморрое.

При моче- и желчекаменной болезни, гипертонии, нарушениях в работе щитовидной железы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, приеме высокотоксичных препаратов минеральные воды без назначения врача противопоказаны. Детям и подросткам не следует пить сульфатные воды – они замедляют рост. От приема магниевых, сульфатных и хлоридно-натриевых вод возможен побочный эффект – расстройство желудка.

Чтобы правильно выбрать минеральную воду и избежать подделок, внимательно ознакомьтесь с бутылкой и этикеткой. Как правило, лечебную «минералку» разливают в затеменную тару, чтобы свет не спровоцировал фотохимическую реакцию. Этикетка должна быть плотно наклеенной, напечатанной четким шрифтом на хорошей бумаге. На оригинальной воде обязательно указан источник (курорт или город, название и номер), полный химический состав, степень минерализации (столовая, лечебно-столовая) и подробное назначение. Следует учесть, что при гастрите с повышенной или пониженной кислотностью, мочекаменной болезни с образованием оксалатов или фосфатов нужны разные по составу воды разной температуры. Лучше всего заранее изучить справочник или воспользоваться интернетом, чтобы подобрать подходящий сорт «минералки».

