Лучшие продукты для нашего кишечника

Такой кишечник является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры и размножения различных паразитов, отравляющих организм и вызывающих всевозможные хронические заболевания. Очищение кишечника в домашних условиях – единственно правильный способ профилактики и лечения хронического отравления ядами и токсинами, скопившимися за долгие годы у нас внутри.





Очищение отрубями. За счет применения данного натурального и абсолютно безопасного продукта, микрофлора кишечника приходит в норму и всасываемость питательных веществ значительно улучшается. Приобрести отруби можно где угодно, начиная с магазинов и заканчивая аптеками. Принимаются они трижды в день за 20 – 30 минут до еды по две столовые ложки, которые следует запить двумя стаканами воды. Курс очищения один месяц, проводить следует не чаще одного раза в год.





Каши, очищающие кишечник. К крупам, очищающим кишечник можно отнести неочищенный рис, перловую крупу, гречку, овес и пр. Если приучить себя регулярно питаться нужными злаками, то очищение другими способами можно будет проводить не так часто. Для очищения кишечника часто используют рисовую диету, позволяющую не только вывести шлаки и токсины из желудочно-кишечного тракта, но и похудеть.





Очищение овощами. Употребляя сырые овощи богатые клетчаткой, происходит естественное очищение желудочно-кишечного тракта. Для эффективной чистки потребуется введение в рацион большого количества таких продуктов, как белокочанная и краснокочанная капуста, свекла, морковь, сельдерей, редис, огурцы, кабачки, сладкий перец и пр. Обязательным условием здесь является употребление всех этих продуктов в сыром виде. Можно делать различные салаты, нарезая либо натирая на тёрке эти продукты и заправляя их любым растительным маслом.





Яблоки для очищения. Очищение кишечника яблоками проводят за один день. Для этого берут два килограмма яблок любого кисло-сладкого сорта и воду. Яблоки необходимо будет съедать равными порциями через каждые два часа. Можно и нужно будет также пить чистую негазированную воду. Кроме яблок и воды ничего больше в течении дня не есть. Такую чистку кишечника можно проводить пару раз в месяц, и в скором времени вы отметите ее положительные результаты.





Очищение травами. Лечение травами, всегда играло большую роль у народов прошлого и в настоящем времени они занимают достаточно весомую позицию. Очищение организма травами и в частности очищение кишечника дает устойчивые положительные результаты и избавляет от токсических веществ и нейтрализует яды, попадающие в кровь. Есть травы, обладающие разными свойствами: желчегонным действием, слабительным эффектом, растворяющие слизь и пр.





Свежевыжатые соки. В этом способе нам понадобятся свежие кислые, либо с кислинкой фрукты - любые цитрусовые, кисленькие яблоки, сливы, алыча, вишня и пр. Эти продукты содержат большое количество фруктовой кислоты. Она эффективно растворяет затвердевшие каловые массы и шлаки, благодаря чему они начинают отлипать от стенок кишечника и выводиться с калом. Если сочетать этот способ с очищением отрубями и МКЦ, то мы получим усиленный двойной эффект. Из фруктов необходимо отжать сок в таком количестве, чтобы хватило на весь день приема. Раз в один час необходимо будет выпивать один стакан сока. В день чистки нельзя ничего есть и пить кроме сока. Такое очищение проводят дважды в месяц.





Очищение кишечника кефиром и йогуртом. Регулярное употребление в пищу свежего кефира или йогурта является хорошим способом поддержания здоровья вашего кишечника. Поскольку эти напитки ферментированы (содержат полезные для организма бактерии), они помогают восстанавливать микрофлору в кишечнике, что способствует пищеварению, а также создает неблагоприятную среду для различного рода патогенов и паразитов, обитающих в кишечнике. Очищение кишечника кефиром и йогуртом вы можете проделывать путем регулярного их употребления, а, чтобы усилить их действие, в эти напитки рекомендуют добавлять богатые клетчаткой свежие фрукты, такие как яблоки, лайм и лимоны, бананы и ягоды.





Вода для очищения кишечника. Самым лучшим из того, что вы можете сделать для здоровья вашего кишечника и его очищения – это пить много воды. Крайне важно ежедневно выпивать по крайней мере от 10 до 12 стаканов чистой негазированной воды. Регулярное потребление воды даст вашему организму жидкость и смазку, необходимые для полноценного и естественного выведения из организма вредных токсинов и продуктов жизнедеятельности.





Семена льна для очищения кишечника. Добавление семян льна в свой рацион питания является отличным методом естественного очищения кишечника. Семена льна поглощают воду и разбухают в толстой кишке, способствуя тем самым выведению токсинов и слизи при прохождении через кишечник. Кроме того, льняное семя помогает предотвратить развитие раковых опухолей в толстой кишке, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Семена льна для очищения кишечника вы можете добавлять в молотом виде в каши, натуральные йогурты, кефир, фруктовые салаты, соки и другие полезные продукты.





Очищение кишечника содой. Пищевая сода является (гидрокарбонат натрия) является кислой солью угольной кислоты, и наряду с обычной морской солью она может быть использована с целью очищения кишечника, так как ее прием способствует улучшению перистальтики кишечника, устранению газов, улучшению пищеварения и многое другое. Добавьте 1 чайную ложку пищевой соды в 50 мл теплой воды и хорошенько перемешайте, до полного ее растворения. Выпейте это средство утром на голодный желудок. Это позволит вам мягко очистить кишечник и устранить запор.





Очищение кишечника активированным углем. Активированный уголь способен абсорбировать различные нечистоты в тысячи раз превосходящие его по массе и вывести их естественным способом. Специалисты рекомендуют в очистительной программе кишечника принимать это средство в течение 3-7 дней подряд по 5-8 таблеток за один прием (2-3 раза в день). Лучше всего при определении дозировки отталкиваться от вашей массы тела - 1 таблетка на 10 кг вашего веса. Очищение кишечника активированным углем достаточно безопасный метод, однако имеет некоторые противопоказания и побочные эффекты.



