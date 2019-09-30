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Леди
Красота и здоровье
30 сентября 19, 14:08
Когда лучше всего тренироваться для быстрого похудения
тренировка
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Специалисты заметили различия в экспрессии генов в жировой ткани.
Занимаясь спортом на пустой желудок, человек сжигает больше жира.

Кроме того, такие занятия способствуют ускорению метаболизма. Все это положительно влияет на здоровье. К такому выводу пришли сотрудники Университете Бата. В их исследовании приняли участие 60 тучных мужчин.

В первый раз добровольцы ходили в течение 60 минут на пустой желудок, а во второй - в течение двух часов после употребления калорийного завтрака, богатого углеводами. Ученые брали у участников кровь натощак, после еды и после тренировки. Также они собирали образцы жировой ткани до и через час после ходьбы. 

Так, экспрессия генов PDK4 и HSL повышалась, когда люди занимались на пустой желудок, и снижалась, если они тренировались после еды. Рост уровня экспрессии PDK4, вероятно, указывает на то, что в качестве топлива в процессе занятий используется жир, а не углеводы, полученные из недавно принятой пищи.

А уровень экспрессии HSL обычно повышается, когда жировая ткань использует запас энергии для поддержания высокого уровня физической активности. Ученые пришли к выводу: тренироваться на пустой желудок полезнее.

Источник: https://telegraf.com.ua
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