Польза лавандового масла

Масло лаванды может быть использовано для борьбы с участившимися случаями устойчивых грибковых инфекций, считают микробиологи Университета Коимбра в Португалии.





Эффект лавандового масла протестировали на спектр патогенных грибков и оказалось, что экстракт из растения уничтожает ряд кожных патогенных штаммов, известных как дерматофиты, а также различные виды бактерии Candida. Дерматофиты вызывают инфекции кожи, волос и ногтей, поскольку они используют кератин в этих тканях для получения питательных веществ.





Бактериальный вид Candida встречаются и у здоровых людей, не вызывая проблем, но может привести к кожно-слизистому кандидозу -или молочнице -у некоторых людей. У пациентов с иммунодефицитом Candida способны вызвать серьезные инфекции, если грибковые клетки попадают в кровь.





Доступные виды лечения таких инфекций часто имеют побочные эффекты. В то же время, в последние несколько лет, наблюдается увеличение числа случаев устойчивости бактерий к препаратам и общая распространенность грибковых заболеваний, особенно среди пациентов с ослабленным иммунитетом.





Эфирное масло лаванды может послужить дешевой и надежной альтернативной стандартного лечения, поскольку обладает седативным, антиоксидантным и спазмолитическим свойствами, полагают медики.



