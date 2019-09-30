Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.51
USD
24.27
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
30 сентября 19, 16:29
Польза лавандового масла
масло лаванды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эфирное масло из лаванды оказывает мощное противогрибковое действие против штаммов общих грибков, ответственных за инфекции кожи и ногтей.
Масло лаванды может быть использовано для борьбы с участившимися случаями устойчивых грибковых инфекций, считают микробиологи Университета Коимбра в Португалии.

Эффект лавандового масла протестировали на спектр патогенных грибков и оказалось, что экстракт из растения уничтожает ряд кожных патогенных штаммов, известных как дерматофиты, а также различные виды бактерии Candida. Дерматофиты вызывают инфекции кожи, волос и ногтей, поскольку они используют кератин в этих тканях для получения питательных веществ.

Бактериальный вид Candida встречаются и у здоровых людей, не вызывая проблем, но может привести к кожно-слизистому кандидозу -или молочнице -у некоторых людей. У пациентов с иммунодефицитом Candida способны вызвать серьезные инфекции, если грибковые клетки попадают в кровь.

Доступные виды лечения таких инфекций часто имеют побочные эффекты. В то же время, в последние несколько лет, наблюдается увеличение числа случаев устойчивости бактерий к препаратам и общая распространенность грибковых заболеваний, особенно среди пациентов с ослабленным иммунитетом.

Эфирное масло лаванды может послужить дешевой и надежной альтернативной стандартного лечения, поскольку обладает седативным, антиоксидантным и спазмолитическим свойствами, полагают медики.

Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Неожиданные целебные свойства хмельного напитка
noimageКогда лучше всего тренироваться для быстрого похудения
noimageБоли в коленях: целебные рецепты из натуральных ингредиентов
noimageПричины оставить сливочное масло в повседневном питании
noimageЛучшие продукты для нашего кишечника
Лента новостей