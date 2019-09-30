Неожиданные целебные свойства хмельного напитка

Но полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.





Укрепляет кости. Исследование ученых из Университета Тафта показало, что входящий в состав пива минерал кремний делает кости более прочными и служит профилактикой остеопороза. Но для проявления оздоровительного эффекта пивом нельзя злоупотреблять – его количество не должно превышать бутылки в день.





Уменьшает риск ревматоидного артрита. В разное время ученые получали данные о том, что пиво способно защищать человека от развития артрита. Так, шведские специалисты приходили к выводу, что употребление трех бутылок пива в неделю снижает риск заболевания на 52%.





Служит профилактикой инфаркта и инсульта. Согласно имеющимся данным, пиво активирует рост высокоплотных липопротеинов (хороший холестерин), благодаря чему риск возникновения инфаркта или инсульта может понижаться на 40%.





Защищает от почечных камней. Неизвестно точно почему, но риск возникновения камней в почках у мужчин, потребляющих пиво (не более бутылки в день), снижен на 20%.





Помогает предотвратить слабоумие. Одной из причин слабоумия является накопление в организме алюминия, разрушающего мозговые клетки. Пивной компонент кремний уменьшает количество поглощаемого организмом алюминия, это подтвердило не одно исследование ученых.





Препятствует диабету. Было обнаружено, что при умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.



