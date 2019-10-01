Разгрузочные дни: лишний вес перестанет быть проблемой

Сложная диета не прощает измены. Шаг в сторону — и спущенные килограммы возвращаются назад. А есть диеты совсем простые и результативные.





1. Кефирный. Кефир способствует выведению конечных продуктов жирового обмена, улучшает пищеварение, избавляет от чувства тяжести в желудке, улучшает цвет лица. Положительный эффект ощущается в течение часа — за это время усваивается 91% кефира.





Ноу-хау: 1,5-2 л обезжиренного кефира, ацидофилина, простокваши или йогурта без сахара раздели на 5-6 порций и выпей в течение дня. Чтобы голод не мучил, каждый раз принимай 5-6 таблеток пищевой целлюлозы, создающей ощущение наполненного желудка.





2. Творожный. Творожные разгрузочные дни — вариант для тех, кто не воспринимает кефир в качестве еды, пусть и облегченной, а считает напитком вроде чая — разве им наешься! При таком подходе кефирная диета кажется закамуфлированной голодовкой. Творог занимает больший объем в желудке и усваивается медленнее кефира, поэтому разгружаться на нем комфортнее — меньше хочется есть.





Ноу-хау: 600 г обезжиренного творога, 60 мл сметаны пониженной жирности, 2 чашки чая без сахара и 2 стакана отвара шиповника или минеральной воды раздели на 5 приемов.





3. Яблочный. В яблоках много стимуляторов обмена веществ — витаминов С, В1, В2, Р, Е, каротина, калия, железа, органических кислот, а также клетчатки и пектинов, связывающих жиры и выводящих их из организма. Предпочти кислые сорта.





Ноу-хау: Купи 1,5-2 кг яблок и ешь их в необработанном виде, салатах с овощами или запеки в духовке с изюмом. За день выпей 4-5 чашек яблочного сока или компота без сахара. Кожуру тоже съедай (если, конечно, не страдаешь гастритом или другими заболеваниями пищеварительной системы: в этом случае сидеть на разгрузочных диетах вообще нельзя — только на лечебных!). В ней много клетчатки, создающей чувство насыщения, регулирующей работу кишечника, связывающей пищевой жир и выводящей шлаки из организма.





4. Апельсиновый. Завтракай, обедай и ужинай апельсинами — не менее 1,5-2 кг в день. В каждом — 45 мг кальция и 100 мг (суточная доза!) витамина С. Оранжевая мякоть действует как мягкое слабительное, способствует выведению из организма шлаков, токсинов и избытка жирных кислот, поступивших с пищей. В апельсине много клетчатки, утоляющей голод, и всего 40 ккал на 100 г. Однако при склонности к гастриту с повышенной кислотностью апельсиновые дни устраивать нельзя, иначе она повысится.





Ноу-хау: Можно приготовить оранжевый салат из 6 апельсинов, 4 морковок, 0,5 кг белокочанной капусты, чашки виноградных ягод и 4 чайных ложек кунжута. Морковь потри на мелкой терке, остальное порежь, заправь лимонным соком, смешай — салат готов! Смешай свежеотжатый апельсиновый сок с грейпфрутовым (по вкусу) — такой коктейль действует как сжигатель жира и снижает аппетит.



