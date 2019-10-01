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1 октября 19, 12:58
Целебные свойства корицы
корица
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Корица обладает еще с древних очень богатыми полезными свойствами.
Корица издавна известна своими медицинскими и кулинарными свойствами. Древние египтяне использовали эту специю в процессе мумификации. В первом веке нашей эры европейцы настолько высоко ценили корицу, что отдавали за неё в 15 раз больше, чем за серебро. Богатая эфирным маслом, корица содержит циннамилацетат и коричный спирт, обладающие терапевтическим эффектом.

Ослабевает воспаление

Согласно исследованиям, хроническое воспаление играет решающую роль в развитии различных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз, опухоль головного мозга и менингит. В странах Азии, где люди регулярно употребляют специи, уровень такого рода заболеваний значительно ниже, чем на Западе.

Успокаивает кашель и боль в горле

Корица обладает антибактериальными свойствами, её согревающий эффект стимулирует приток крови и увеличивает уровень кислорода в крови, что помогает бороться с инфекцией. Замочите веточку корицы в воде на некоторое время, выпейте получившийся настой.

Оказывает помощь при диабете

По данным исследования, корица увеличивает метаболизм глюкозы примерно в 20 раз, что значительно повышает способность регулировать уровень сахара в крови. Ранее корица расценивалась в качестве потенциального заменителя инсулина для больных сахарным диабетом 2-ого типа благодаря своему инсулиноподобному активному компоненту.

Источник: https://telegraf.com.ua
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