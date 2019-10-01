Продукты, которые помогут активизировать жиросжигание

Куриная грудка





Курица — продукт номер один для жиро сжигания, поскольку в ней содержится много белка и минимум жира. Потребляя хотя бы 200 грамм куриной грудки в день, вы обеспечите себя полноценным белком, нужным для строительства новых клеток тела, и в тоже время не превысили дозу дневной калорийности.





Обезжиренный творог





Продукт с минимальной калорийностью. Помогает побороть чувство голода и снабдить организм нужными аминокислотами.





Творог лучше принимать в вечернее время, так как казеин, находящийся в нём лучше усваивается ночью.





Капуста





Капуста снабжает организм клетчаткой, которая помогает пищеварению. Кроме того капуста низкокалорийная продукты, на переваривание которого организм тратит энергии больше, нежели получает.





Овсянка





Овсянка снабжает тело полезной энергией, так же в ней содержится клетчатка. Кроме того овсянка богата витамином Е, К, B1, B2, А. Съев всего лишь 100 грамм овсянки, вы будете чувствовать сытость полдня.





Яблоки





Основной источник сахарозы для худеющих людей. Человеку для функционирования мозговой деятельности нужно потреблять и полезные сахара. Яблоки идеальный источник сахарозы.





Яйца





Яйца снабжают организм белком, а также полезными жирами. Ни в коем случае не выкидывайте желтки яиц, поскольку именно там содержится основной набор аминокислот и жиров нужных организму.





Включайте в свою диету любые из шести продуктов, чтобы эффективно похудеть сохраняя здоровье. Также не забывайте про физическую активность, ведь без неё не получается похудеть какой бы идеальной диета ни была.



