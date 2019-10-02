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Леди
Красота и здоровье
2 октября 19, 08:54
Клюквенный сок может снизить артериальное давление
клюква
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Врачи рассказали на что влияет клюква.
Дело в том, что в составе напитка, даже разбавленного, есть особые вещества – процианидины. По мнению доктора Роджера Кордера, эти соединения препятствуют сужению сосудов, а значит, снижают АД и способствуют правильной работе сердечно-сосудистой системы. Именно «сжимание» нередко является причиной возникновения многих болезней сердца.

Ранее существовало мнение, что одним из лучших средств для профилактики сужения кровеносных сосудов является красное вино. Но новые исследования показывают: клюквенный сок – хорошая альтернатива.

Чтобы напиток действительно стал эффективным средством в борьбе с гипертонией и другими болезнями сосудов и сердца, специалисты советуют приобретать в магазинах клюквенный сок без сахара либо готовить напиток самостоятельно.

Источник: https://telegraf.com.ua
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