Продукты, которые нельзя есть после истечения срока годности

На упаковке любого продукта вы всегда найдете информацию о сроке его годности. Для некоторых товаров эта дата считается ориентировочной, и даже после истечения срока хранения продукт остается вполне съедобным.





Но есть и продукты со строго фиксированным сроком годности, по окончании которого есть продукт категорически нельзя. Использование таких продуктов в пищу может привести к неприятным последствиям для здоровья.









Эксперты рассказали о восьми таких продуктах, которым после истечения срока годности однозначно самое место в мусорном ведре.





Мясной и рыбный фарш





Мясной фарш лучше использовать для приготовления сразу же после его покупки. В крайнем случае, если на готовку совершенно нет времени, фарш можно отправить на хранение в холодильник. Но и в холодильнике этот продукт нельзя хранить долго. Как правило, хранить фарш можно не более 12 часов и при температуре в +4 градуса.





Что же касается фарша, приготовленного из рыбы, то его хранить в холодильнике можно не более шести часов. Поэтому, если из мясного или рыбного фарша в ближайшее время не планируется готовить никакие блюда, лучше их отправить на хранение в морозильную камеру. Но и в морозилке продукт нельзя хранить долго, не более двух месяцев.





Мягкие сорта сыров





Мягкие сыры относятся к скоропортящимся продуктам. Они достаточно капризны в плане хранения и при неправильном температурном режиме в холодильнике практически на второй день начинают портиться. Как правило, распознать, что мягкий сыр начал портиться, можно по липкому налету на его поверхности и неприятному запаху. При появлении малейших сомнений относительно качества продукта лучше отправить его в мусорное ведро. Ничего хорошего ни в плане вкусовых качеств, ни в плане пользы такой сыр точно не принесет.





Ягоды





С ягодами дело обстоит куда проще. Понять, стоит их есть или нет, можно по внешнему признаку. Сочные ягоды типа клубники, малины и ежевики по истечении срока годности обычно покрываются темными пятнами. Поверхность ягод становится водянистой, а аромат неприятным. Если в холодильнике хранятся спелые ягоды, то без вреда для здоровья их можно есть в течение пары суток. Далее в продукте образуются микотоксины, которые чрезвычайно опасны для организма. В лучшем случае от таких ягод появится изжога, ну а в худшем — тяжелейшее отравление. Оно вам нужно?





Сырое молоко





Сырое молоко может содержать кишечную палочку и множество других патогенных бактерий. Чтобы избавить продукт от вредных микроорганизмов, многие привыкли пастеризовать продукт. То есть нагревать молоко до температуры, при которой все бактерии гибнут. Но, несмотря на то, что сырое молоко содержит в себе целый ряд полезных витаминов и микроэлементов, после окончания срока годности его ни в коем случае не стоит пить.





Овощные соки





В отличие от фруктовых соков овощные не содержат в своем составе кислоты. А она, между прочим, и выступает защитой этого полезного напитка от патогенных микроорганизмов. Поэтому после истечения срока годности овощные соки не стоит пить. Помимо того, что они полностью теряют свои полезные свойства, они еще становятся и очень опасными для здоровья.





Креветки и устрицы





Эти два продукта считаются одними из самых капризных в плане хранения. Устрицы, к примеру, при малейшей потере свежести могут привести к серьезным пищевым отравлениям. Поскольку оба эти продукта сильно подвержены воздействию бактерий, то в свежем виде их можно хранить не более трех дней. Но здесь стоит учитывать один немаловажный момент: даже отличная на вид устрица или креветка может оказаться зараженной. Поэтому, если вы не хотите пищевого отравления, ешьте морские продукты сразу после покупки.





Мясная нарезка





Больше остальных продуктов распространению бактерий подвержены расфасованные и нарезанные готовые колбасные и мясные изделия. Есть такие продукты без вреда для здоровья нужно строго до того срока, который был указан на упаковке. В холодильнике открытый продукт можно хранить в течение 3–5 дней. По истечении этого периода продукт становится опасным и может стать причиной серьезных проблем с пищеварением.





Курица





Не только курицу, но и любой другой вид мясных продуктов нужно готовить сразу после его покупки. Причем курицу крайне нежелательно покупать замороженной. Лучше выбирать охлажденную, но свежую птицу. Так можно снизить вероятность того, что на стол попадет просроченное мясо, ведь иногда продавцы под видом замороженной курицы продают подпорченный продукт.





Хранить в холодильнике при температуре 0–4 градуса свежую курицу можно не более трех дней. В морозилке птицу можно хранить при температуре -14 или -18 градусов в течение 3–6 месяцев. Но здесь важно учесть один момент: после размораживания курицу нужно приготовить сразу.



