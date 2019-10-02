Уход за кожей осенью: топ-10 основных принципов

Необходимо поддерживать правильный уровень увлажнения





Соблюдать это требование очень просто. Для этого нужно всего лишь регулярно использовать свой любимый увлажняющий крем. Летом, под палящими лучами солнца, об этом правиле никто не забывает, а вот осенью, когда постоянно моросит дождик, необходимость регулярного увлажнения как-то упускают из виду. Одними из самых эффективных средств для увлажнения кожи являются кремы, в состав которых входит гиалуроновая кислота. Если же крема недостаточно, то можно в дополнение к нему подобрать специальную сыворотку.





Защита от солнца не теряет актуальность





Конечно, осеннее солнце не такое жгучее, как летнее, но защищаться от лишнего ультрафиолета все равно необходимо. Особенно важна эта защита для тех, чья кожа обладает повышенной чувствительностью, быстро покрывается веснушками или сильно краснеет на солнце.





Каждый день необходимы витамины и антиоксиданты





Чем тяжелее погода, чем меньше световой день и чем меньше свежих овощей и фруктов, тем больше у организма потребность в получении полноценных витаминов. Поэтому свой рацион необходимо стараться составить таким образом, чтобы в нем были все необходимые витамины, а также немного помочь своей коже специальными обогащенными кремами, сыворотками и питательными масками. Холодная погода позволяет сделать небольшие послабления в диете в сторону увеличения ее калорийности, и этим следует немедленно воспользоваться, включая в еду различные растительные масла — оливковое, кунжутное, миндальное, масло черного тмина. Еще одним замечательным поставщиком витаминов, высококачественного растительного масла и мощных антиоксидантов может стать авокадо. Кстати, есть его (в разумных количествах) можно безо всякой боязни растолстеть, так как этот волшебный плод, несмотря на свою калорийность, обладает удивительной способностью нормализовать липидный обмен.





Пользуйтесь увлажняющими салфетками





Если обычных средств увлажнения вам явно недостаточно, то можно всегда иметь при себе увлажняющие салфетки и при необходимости протирать ими лицо.





Защитите капилляры





Пронизывающий осенний ветер, а также резкие перепады температуры, когда мы с холодной улицы заходим в теплое помещение, провоцируют такую неприятную кожную реакцию, как постоянно расширенные капилляры. Лицо при этом горит, шелушится, и его цвет весьма далек от совершенства. Защитить и укрепить капилляры поможет особая анти-age косметика, подобрать которую вам помогут специалисты любого салона красоты.





Увеличьте прием витамина D





Постоянное покраснение кожи, прыщи, болезненные трещинки — все это свидетельствует о том, что вы испытываете нехватку витамина D. В осенний период можно обогатить свой рацион либо соответствующими продуктами, либо добавками, содержащими данный витамин.





Защитите себя от простуд





Простуда всегда неприятна сама по себе. И даже после того, как вы с ней распрощаетесь, она еще долго будет напоминать о себе плохим состоянием кожи. Поэтому всеми силами старайтесь избегать простуды. Для этого необходимо одеваться по погоде, стараться каждый день гулять на свежем воздухе и как следует высыпаться. Конечно, такие советы легко давать, но очень трудно выполнять. Но, к сожалению, других алгоритмов просто не существует.





Обратите внимание на рыбий жир и прочие омега-3 кислоты





Многие люди рыбий жир терпеть не могут. Зато кожа, ногти и волосы всегда от него в полном восторге. Поэтому старайтесь иногда принимать его, даже если его вкус не относится к вашим любимым лакомствам. Наградой будут упругая кожа и блестящие волосы.





Увлажняйте воздух в спальне





Как только начинается отопительный сезон, воздух в помещениях становится убийственно сухим. Исправить ситуацию поможет специальный увлажнитель. Сегодня нет недостатка в подобных приборах. Они представлены во всех вариантах, начиная от компактных бюджетных аппаратов, заканчивая роскошными дизайнерскими моделями, которые послужат настоящим украшением интерьера.





Умывайтесь осторожно





Осенью нужно очень внимательно отнестись к подбору мыла и других очищающих средств. Они ни в коем случае не должны пересушивать кожу. Для мягкого очищения можно вспомнить о таком безотказном средстве, как оливковое масло. Очищать с его помощью кожу очень просто: сначала лицо протирают тампоном, смоченным подогретым маслом, а затем смывают остатки масла водой.



