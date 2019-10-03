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Леди
Красота и здоровье
3 октября 19, 12:43
Народные средства от депрессии
депрессия
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Из-за бешеного ритма жизни современного общества сейчас депрессия стала проблемой мирового масштаба.
Депрессия — эмоциональное расстройство, которое сказывается как на физическом, там и на психическом состоянии здоровья человека. Все зависит от степени ее выраженности.

Душица обыкновенная

Для улучшения настроения добавляйте душицу в различные блюда по 1 г 3 раза в день.

Зверобой продырявленный

Зверобой относится к лучшим антидепрессантам. При депрессии пить отвар травы (10 г сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 3 минуты) по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

Имбирь лекарственный

Поднимающий настроение аромат пряности и способность усиливать действие любого растительного экстракта делает его желанным компонентом различных смесей, принимаемых при депрессии.

Кориандр посевной

Принимать настойку плодов как антидепрессант (готовится в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить. Плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 20 капель 2-3 раза в день. 

Лаванда узколистная

При депрессивных состояниях принимать настойку свежих цветков (готовить в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить, плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 40-50 капель 1-2 раза в день.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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