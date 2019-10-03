Народные средства от депрессии

Депрессия — эмоциональное расстройство, которое сказывается как на физическом, там и на психическом состоянии здоровья человека. Все зависит от степени ее выраженности.





Душица обыкновенная





Для улучшения настроения добавляйте душицу в различные блюда по 1 г 3 раза в день.





Зверобой продырявленный





Зверобой относится к лучшим антидепрессантам. При депрессии пить отвар травы (10 г сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 3 минуты) по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.





Имбирь лекарственный





Поднимающий настроение аромат пряности и способность усиливать действие любого растительного экстракта делает его желанным компонентом различных смесей, принимаемых при депрессии.





Кориандр посевной





Принимать настойку плодов как антидепрессант (готовится в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить. Плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 20 капель 2-3 раза в день.





Лаванда узколистная





При депрессивных состояниях принимать настойку свежих цветков (готовить в соотношении 1:5 на 40% спирте. Поставить, плотно закрыв, на 7-10 дней в темное место) по 40-50 капель 1-2 раза в день.



