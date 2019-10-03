Восстанавливаем ослабленные локоны

Специалисты поделились советами, как восстановить ослабленные волосы.





Кондиционер и маска





Разрушенный волос в первую очередь теряет белок, поэтому локонам необходима дополнительная защита. Потерю важных компонентов восполнят средства с протеинами и натуральными маслами. Такие кондиционеры и маски стимулируют выработку собственного кератина.





Рацион





Волосы в основном состоят из белка, поэтому нужно есть творог, яйца, птицу, бобовые. Здоровью кожи головы способствуют жирные кислоты Омега 3, 6 и 9. Их много в жирной рыбе, льняном масле, орехах. Еще важен витамин С, содержащийся в чернике, шпинате, брокколи. Он укрепляет кровеносные сосуды, снабжает фолликулы питательными веществами.





Не менее ценны витамины А и Е, которые стабилизируют структуру волос. Они есть в моркови, авокадо, абрикосах. В дополнение к здоровому питанию эксперты рекомендуют поливитамины с биотином в составе.





Регулярная стрижка





Многие девушки намеренно отсрочивают стрижку, чтобы сохранить длину волос. Но никакие косметические средства не избавят от секущихся концов, кроме ножниц парикмахера. Стрижка заметно укрепляет волосы, поэтому специалисты рекомендуют подстригаться каждые 2-3 месяца.





Температура приборов для укладки





Оптимальная температура щипцов — около 185 градусов. Более высокий показатель расплавляет кератин: повреждается естественная текстура волос. Кроме того, нельзя использовать плойку на влажных волосах и разделять локоны на слишком большие пряди.





Смена постельного белья





Спать желательно на шелковой, атласной или сатиновой наволочке. Хлопок поглощает все питательные компоненты с волос и приводит к их ломкости.





А вот шелк и атлас, наоборот, задерживают масла, которые позволяют волосам оставаться гладкими и блестящими.



