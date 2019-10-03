Простые способа укрепить иммунитет

Сильный иммунитет снижает шансы заболеть в сезон простуд и гриппа.





Сон. Все старания сохранить хорошее здоровье будут тщетны, если человек страдает от недостатка сна. Взрослым людям сон необходим в объеме 7-9 часов. Этот отдых необходим, чтобы организм мог восполнять за ночной период силы, необходимые для борьбы с воспалением и распространением микробов.





Физическая активность. Физические перегрузки в сезон болезней могут быть опасны, поскольку они вызывают утомление и ослабляют организм. Но умеренные занятия в виде пешей ходьба в течение 30 минут в день пойдут лишь на пользу иммунной системе – умеренная активность защищает от стресса и улучшает кровообращение, освобождающее организм от токсинов.





Солнце. По возможности осенью нужно принимать солнечные ванны – достаточно 10-15 минут в день. Солнце является лучшим источник витамина D, дефицит которого увеличивает риск респираторных заболеваний.





Минеральная вода и зеленый чай. Употребление воды помогает организму активнее выводить нежелательные вещества, а питье зеленого чая обеспечивает антиоксидантами, способствующими укреплению иммунных ресурсов.



