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Леди
Красота и здоровье
3 октября 19, 12:54
Простые способа укрепить иммунитет
иммунитет
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Существуют достаточно простые способы, позволяющие укрепить организм в межсезонье, после которого начнутся настоящие холода и эпидемии инфекций.
Сильный иммунитет снижает шансы заболеть в сезон простуд и гриппа. 

Сон. Все старания сохранить хорошее здоровье будут тщетны, если человек страдает от недостатка сна. Взрослым людям сон необходим в объеме 7-9 часов. Этот отдых необходим, чтобы организм мог восполнять за ночной период силы, необходимые для борьбы с воспалением и распространением микробов.

Физическая активность. Физические перегрузки в сезон болезней могут быть опасны, поскольку они вызывают утомление и ослабляют организм. Но умеренные занятия в виде пешей ходьба в течение 30 минут в день пойдут лишь на пользу иммунной системе – умеренная активность защищает от стресса и улучшает кровообращение, освобождающее организм от токсинов.

Солнце. По возможности осенью нужно принимать солнечные ванны – достаточно 10-15 минут в день. Солнце является лучшим источник витамина D, дефицит которого увеличивает риск респираторных заболеваний.

Минеральная вода и зеленый чай. Употребление воды помогает организму активнее выводить нежелательные вещества, а питье зеленого чая обеспечивает антиоксидантами, способствующими укреплению иммунных ресурсов.

Источник: https://telegraf.com.ua
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