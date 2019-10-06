«Пуленепробиваемый кофе»: как похудеть благодаря кофе

И хотя многие были уверены, что такое причудливое сочетание ингредиентов исчезнет раньше, чем кто-нибудь сможет оценить его эффективность, тренд на Bulletproof Coffee (то есть «пуленепробиваемый кофе») продолжает жить. Адепты здорового образа жизни, звезды и блогеры (преимущественно из Лос-Анджелеса) по-прежнему выкладывают фотографии этого напитка в своих соцсетях.

«Пуленепробиваемый кофе» — это сочетание кофе, масла и среднецепочечных триглицеридов — особых жиров, которые используются в спортивном питании для ускорения жиросжигания.