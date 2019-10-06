«Пуленепробиваемый кофе»: как похудеть благодаря кофе

Неважно, как вы предпочитаете пить кофе: черным, с кубиком сахара или миндальным молоком. Скорее всего, органически чистое топленое масло вы точно в него не добавляете.
И хотя многие были уверены, что такое причудливое сочетание ингредиентов исчезнет раньше, чем кто-нибудь сможет оценить его эффективность, тренд на Bulletproof Coffee (то есть «пуленепробиваемый кофе») продолжает жить. Адепты здорового образа жизни, звезды и блогеры (преимущественно из Лос-Анджелеса) по-прежнему выкладывают фотографии этого напитка в своих соцсетях.
«Пуленепробиваемый кофе» — это сочетание кофе, масла и среднецепочечных триглицеридов — особых жиров, которые используются в спортивном питании для ускорения жиросжигания.
Этим напитком его поклонники обязаны Дейву Эспри (Dave Asprey) — адепту и идеологу «пуленепробиваемой диеты», которая включает рекомендации по образу жизни, питанию и здоровью.
Эспри придумал столь необычный рецепт кофе во время своего путешествия в Тибет, где местные дали ему попробовать традиционный напиток — чай с добавлением соли и свежего масла из молока яка. Жители этого региона выпивают в день около 10 чашек такого напитка, так как он богат калориями, которые позволяют сохранять энергию в экстремальных условиях Тибета.
Такой густой пенистый напиток помогает дольше не ощущать чувства голода. Эспри заявляет, что одной чашки этого кофе будет достаточно, чтобы отказаться от еды на 4-6 часов, что поможет избавиться от лишних килограммов. Кофе с молоком тоже подавляет аппетит, однако содержит гораздо больше сахара.
Но не следует забывать, что «пуленепробиваемый кофе» равноценен полноценному приему пищи. Поэтому если вы привыкли пить кофе на завтрак, не смешивайте его с другой едой.
Среди поклонников напитка замечена актриса Шейлин Вудли (Shailene Woodley), известная многим по фильму «Дивергент». Практически каждое утро она начинает с этого кофе. А не так давно он появился в меню некоторых ресторанов под названием Buttery Brew. Если же вы хотите сделать его дома, воспользуйтесь простой видеоинструкцией от Дейва Эспри.