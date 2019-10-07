Сегодня сидячий образ жизни – это такая же вредная привычка, как курение.

Из-за появления всевозможной техники мы стали мало двигаться. Это негативно влияет на наше здоровье.

Расскажем, как сидячий образ жизни влияет на здоровье.

Негативное влияние на состояние костей

Сидячий образ жизни влияет на состояние костей и потерю мышечной массы. Кроме того, что может ощущаться слабость, риск развития артрита, остеоартрита и остеопороза увеличивается в несколько раз.

Проблемы с сердцем

​Сидячий образ жизни – слишком большая нагрузка на сердца. Сердце запускает кровообращение, но не может выполнять все функции самостоятельно. Как отмечает фасциальный терапевт Антон Шапочка, в процессе должны участвовать мышцы, именно они управляют полноценной циркуляцией крови. А когда мы долго сидим и мускулы не работают или работают слабо (например, икроножные не задействованы вообще, а именно они активно помогают откачивать кровь снизу вверх), то вся нагрузка ложится на сердце





Чем опасен сидячий образ жизни pinterest.com

Проблемы со спиной

О том, что ухудшается осанка известно давно. Это происходит потому что в течение долго времени тяжело сидеть ровно, придерживаясь всех рекомендаций. В последствии ускоряется развитие остеохондроза, а также могут возникнуть проблемы с межпозвоночными дисками.

Нарушается кровообращение в области малого таза​

Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни может стать причиной слабости мышц тазового дна. Последствия: отечность ног из-за нарушения венозного оттока и лимфооттока, болезненная менструация, эректильная дисфункция у мужчин.

Лишний вес​

Когда сидячий образ жизни, то сжигается меньше калорий, чем съедается. А если к этому еще добавляется много сладкого и жареного и жирного в рационе, то ожирения трудно избежать. Ранее мы писали, какие продукты полезны для печени.



