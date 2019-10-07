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Леди
Красота и здоровье
7 октября 19, 12:53
Полезные масла, которые обязательно должны быть под рукой
масло
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Несколько видов масел, которые должны быть на Вашей кухне.
Рисовое масло

Рисовое масло популярна на территории Азии, как у нас - подсолнечное. Ее используют для приготовления горячих и холодных блюд. Рисовое масло отличается приятным вкусом и лечебными свойствами. Она замедляет процесс старения, улучшает работу твоего ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, а также борется с плохим холестерином.

Тыквенное масло

Это масло станет идеальным дополнением твоих салатов. Масло благотворно влияет на работу печени, улучшает кровообращение, а также выполняет противовоспалительное действие. К тому же тыквенное масло - источник витамина Е, который способствует быстрому заживлению ран. Интересно, что мужчинам рекомендуется ежедневно принимать тыквенную масло для усиления потенции.

Масло авокадо

Она пришла к нам из Южной Америки и поразила целебными свойствами! Масло авокадо насыщенная антиоксидантами, поэтому используется не только в кулинарии, но и косметологии. Врачи советуют употреблять ее при сахарном диабете и депрессии. Единственный совет - обращай внимания на то, что это масло очень калорийна. Используй ее для приготовления рыбы и мяса.

Масло грецкого ореха

О целебных и тонизирующие свойства грецкого ореха и масла из него известно еще с давних времен. В Персии грецкий орех сравнивали с мозгом, а в Древней Греции ореховое дерево было символом жизни.

Благодаря изысканному вкусу масло грецкого ореха нашла свое применение не только в медицине. Кроме того, что она содержит большое количество витамина F, основная функция которого - выведение из организма холестерина и нормализация жирового обмена в коже, масло грецкого ореха - очень полезный диетический продукт. Поэтому неудивительно, что масло грецкого ореха активно используют в диетологии.

Как заправка для салата, она является помощником в борьбе с лишним весом. В ее состав входит олеиновая кислота, улучшает обмен веществ, способствует регулярному очищению кишечника и подавляет образование подкожного жира.

Льняное масло

Это еще один фаворит среди сторонников здорового питания. Льняное масло способствует быстрому заживлению ран, а также укреплению мышц. Этот вид масла также помогает бороться с лишним весом и ускорить обмен веществ. Добавляй ее в салаты и различных видов каш.

Источник: https://telegraf.com.ua
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