Осенние маски для волос

Палящее солнце, соленая вода, дорожная пыль, песок – все эти милые детали отпуска губительно сказываются на состоянии локонов.





Посвятите несколько дождливых вечеров уходу за волосами, и пряди будут радовать васвсю зиму. Сегодня мы рассмотрим самые популярные, а главное – эффективные рецепты осенних масок для здоровья и красоты локонов.





Базовые или эфирные масла –кладезь витаминов и полезных веществ для волос. Для масок прекрасно подойдут базовые масла конопли, оливы, ши, кокоса, какао, брокколи, а также эфирные – иланг-иланга, лаванды, апельсина, ромашки, розы, жасмина, пачули, мирры.





Во время лечения волос осенними масками из масел лучше выбирать для мытья неагрессивные мягкие шампуни с низким РH уровнем. Нейтральные средства можно оживить разными аптечными витаминами – например, А, Е, С, В2, В6 и В12.





Маска для поврежденных волос





Если летом вы увлекались окраской, завивкой или разнообразной укладкой локонов, попробуйте порадовать локоны масками с кокосовым маслом.





Вам потребуется:





1 ст. ложка кокосового масла;

1 ст. ложка масла карите (ши);

3-5 капель витамина Е;

3-5 капель витамина А.





Для приготовления целебного состава смешайте базовые масла, подогрейте их на водяной бане, а затем – добавьте в смесь витамины. Маску нужно нанести на всю длину прядей, а затем – утеплить пленкой, полотенцем или шапочкой. Состав следует оставить на локонах на 1-2 часа, а потом 2-3 раза промыть шампунем.





Маска для сухих локонов





Обладательницам сухих ломких волос подойдет осенняя маска на основе оливкового масла. Состав прекрасно увлажняет и оживляет локоны. Кроме того, этот ароматный состав надолго поднимет настроение.





Вам потребуется:





1 ст. ложка оливкового масла;

1 ч. ложка масла жожоба;

1 ч. ложка масла арганы;

8 капель масла иланг-иланга.





Наносить маску рекомендуется до мытья локонов. Для начала смешайте все базовые ингредиенты в нужной пропорции, подогрейте смесь на водяной бане. В теплую смесь добавьте несколько капель масла иланг-иланга.





Маску нужно нанести на локоны, отступив 1-2 см от корней, как следует смазав кончики. Состав оставьте на прядях минимум на 2 часа (лучше подержать маску всю ночь), а затем смойте шампунем 2-3 раза.





Оливковая маска очень питательна. Чтобы увлажнить локоны достаточно повторять процедуру раз в две недели.





Витаминная маска





Витаминный состав подойдет обладательницам любого типа волос. Эта осенняя маска в буквальном смысле оживит локоны, сделает их крепче, гуще и сильнее.





Вам потребуется:





1 ампула никотиновой кислоты (витамина В3);

1 ч. ложка меда;

1 ампула витамина В12;

1 ампулавитамина В6;

1 ампула экстракта алоэ;

1 желток.





Маску следует нанести перед мытьем волос. Просто смешайте все ингредиенты и нанесите их по всей длине локонов, отступив от корней. Важно как можно быстрее напитать пряди: помните, витамины быстро теряют свои свойства. Маску утеплите шапкой или полотенцем, подержите в течение 1-2 часов, а затем вымойте голову привычным способом.









Маска для сухих пористых волос





Авокадо отлично увлажняет локоны, придает им силу и блеск.





Вам потребуется:





Половина спелого авокадо;

1-2 ст. ложки масла авокадо.





Половину фрукта хорошо разомните вилкой, а затем – добавьте в кашицу масло авокадо. Маска по консистенции должна напоминать крем. Состав распределите по всей длине локонов после мытья, предварительно промокнув их полотенцем. Маску следует подержать на прядях в течение 30-40 минут, а потом – как следует промыть локоны шампунем.





Всем знакомый «осенний волосопад» может пройти менее заметно, если вовремя укрепить локоны питательными масками. С проблемой выпадения волос отлично справляются корица, имбирь, хна, горчица, перец. Эффективными масками будут составы из облепихового, касторового, льняного, горчичного и репейного базовых масел, а также разнообразных эфирных снадобий. Мы приведем самые популярные рецепты.





Маска при интенсивном выпадении





Чтобы остановить активное выпадение локонов, попробуйте сделать маску из обжигающего перца.





Вам потребуется:





2 ст. ложки настойки стручкового красного перца;

2 ст. ложки касторового масла;

5 капель витамина Е и А на масле;

3-5 капель эфирного масла бей.





Живительную маску нужно сделать до мытья головы. Для этого следует смешать все ингредиенты, а затем – нанести состав на кожу по пробору. Пряди необходимо утеплить шапочкой для душа или пленкой и, конечно, обмотать теплым полотенцем.





Состав нужно подержать на локонах 40-60 минут, а потом – смыть водой с шампунем 2 раза. Если маска начинает греть и пощипывать голову, не переживайте – это нормальный эффект лечения.





Маску из красного перца рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.





Укрепляющая маска





Если вы хотите полакомить волосы полезными веществами, попробуйте сделать горчичную маску. Такой состав укрепляет корни локонов, делает пряди крепкими и блестящими.





Вам потребуется:





1 ст. ложка оливкового масла;

1 ст. ложка горчичного масла;

5-8 капель эфирного масла бей.





Для приготовления маски смешайте масла в стеклянной посуде и подогрейте их на водяной бане. В готовую смесь вливаются капли эфирного масла. Состав наносят на кожу головы. Обязательно проводить процедуру перед мытьем волос, важно, чтобы на локонах не былолака, пенки и других укладочных средств.





Состав утепляется полиэтиленовой пленкой, шерстяной шапочкой или полотенцем. Подержать маску можно 1-1,5 часа, а лучше – лечь спать с составом на прядях. Смыть маску следует за 2 раза с любимым шампунем.





Маска для роста волос





Если одновременно с укреплением, вы хотите поскорее отрастить локоны Эсмеральды, используйте маску с порошком корицы.





Вам потребуется:





1 ст. ложка меда;

1 ст. ложка оливкового масла;

1 желток;

1 ст. ложка порошка корицы.





Для приготовления состава следует смешать все ингредиенты и подогреть их на водяной бане. Маска наносится на кожу головы, затем утепляется полиэтиленовой пленкой или шапочкой для душа, шерстяной шапкой или полотенцем. Подержать состав лучше в течение 30-60 минут, а затем – смыть с помощью шампуня 2 раза.





Итак, мы рассказали вам несколько эффективных рецептов масок. Самое время начинать осеннюю терапию. А чтобы лечение и укрепление локонов шло поистине семимильными темпами, дополните натуральную терапию качественным шампунем.



