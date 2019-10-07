Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.02
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
27.25
USD
24.80
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
7 октября 19, 13:08
Осенние маски для волос
волосы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Очаровательная осень прекрасна не только золотой листвой и спелыми фруктами с овощами. Именно это время года лучше всего подходит для питания и восстановления волос.
Палящее солнце, соленая вода, дорожная пыль, песок – все эти милые детали отпуска губительно сказываются на состоянии локонов.

Посвятите несколько дождливых вечеров уходу за волосами, и пряди будут радовать васвсю зиму. Сегодня мы рассмотрим самые популярные, а главное – эффективные рецепты осенних масок для здоровья и красоты локонов.

Базовые или эфирные масла –кладезь витаминов и полезных веществ для волос. Для масок прекрасно подойдут базовые масла конопли, оливы, ши, кокоса, какао, брокколи, а также эфирные – иланг-иланга, лаванды, апельсина, ромашки, розы, жасмина, пачули, мирры.

Во время лечения волос осенними масками из масел лучше выбирать для мытья неагрессивные мягкие шампуни с низким РH уровнем. Нейтральные средства можно оживить разными аптечными витаминами – например, А, Е, С, В2, В6 и В12.

Маска для поврежденных волос

Если летом вы увлекались окраской, завивкой или разнообразной укладкой локонов, попробуйте порадовать локоны масками с кокосовым маслом.

Вам потребуется:

1 ст. ложка кокосового масла;
1 ст. ложка масла карите (ши);
3-5 капель витамина Е;
3-5 капель витамина А.

Для приготовления целебного состава смешайте базовые масла, подогрейте их на водяной бане, а затем – добавьте в смесь витамины. Маску нужно нанести на всю длину прядей, а затем – утеплить пленкой, полотенцем или шапочкой. Состав следует оставить на локонах на 1-2 часа, а потом 2-3 раза промыть шампунем.

Маска для сухих локонов

Обладательницам сухих ломких волос подойдет осенняя маска на основе оливкового масла. Состав прекрасно увлажняет и оживляет локоны. Кроме того, этот ароматный состав надолго поднимет настроение.

Вам потребуется:

1 ст. ложка оливкового масла;
1 ч. ложка масла жожоба;
1 ч. ложка масла арганы;
8 капель масла иланг-иланга.

Наносить маску рекомендуется до мытья локонов. Для начала смешайте все базовые ингредиенты в нужной пропорции, подогрейте смесь на водяной бане. В теплую смесь добавьте несколько капель масла иланг-иланга.

Маску нужно нанести на локоны, отступив 1-2 см от корней, как следует смазав кончики. Состав оставьте на прядях минимум на 2 часа (лучше подержать маску всю ночь), а затем смойте шампунем 2-3 раза.

Оливковая маска очень питательна. Чтобы увлажнить локоны достаточно повторять процедуру раз в две недели.

Витаминная маска

Витаминный состав подойдет обладательницам любого типа волос. Эта осенняя маска в буквальном смысле оживит локоны, сделает их крепче, гуще и сильнее.

Вам потребуется:

1 ампула никотиновой кислоты (витамина В3);
1 ч. ложка меда;
1 ампула витамина В12;
1 ампулавитамина В6;
1 ампула экстракта алоэ;
1 желток.

Маску следует нанести перед мытьем волос. Просто смешайте все ингредиенты и нанесите их по всей длине локонов, отступив от корней. Важно как можно быстрее напитать пряди: помните, витамины быстро теряют свои свойства. Маску утеплите шапкой или полотенцем, подержите в течение 1-2 часов, а затем вымойте голову привычным способом.


Маска для сухих пористых волос

Авокадо отлично увлажняет локоны, придает им силу и блеск.

Вам потребуется:

Половина спелого авокадо;
1-2 ст. ложки масла авокадо.

Половину фрукта хорошо разомните вилкой, а затем – добавьте в кашицу масло авокадо. Маска по консистенции должна напоминать крем. Состав распределите по всей длине локонов после мытья, предварительно промокнув их полотенцем. Маску следует подержать на прядях в течение 30-40 минут, а потом – как следует промыть локоны шампунем.

Всем знакомый «осенний волосопад» может пройти менее заметно, если вовремя укрепить локоны питательными масками. С проблемой выпадения волос отлично справляются корица, имбирь, хна, горчица, перец. Эффективными масками будут составы из облепихового, касторового, льняного, горчичного и репейного базовых масел, а также разнообразных эфирных снадобий. Мы приведем самые популярные рецепты.

Маска при интенсивном выпадении

Чтобы остановить активное выпадение локонов, попробуйте сделать маску из обжигающего перца.

Вам потребуется:

2 ст. ложки настойки стручкового красного перца;
2 ст. ложки касторового масла;
5 капель витамина Е и А на масле;
3-5 капель эфирного масла бей.

Живительную маску нужно сделать до мытья головы. Для этого следует смешать все ингредиенты, а затем – нанести состав на кожу по пробору. Пряди необходимо утеплить шапочкой для душа или пленкой и, конечно, обмотать теплым полотенцем.

Состав нужно подержать на локонах 40-60 минут, а потом – смыть водой с шампунем 2 раза. Если маска начинает греть и пощипывать голову, не переживайте – это нормальный эффект лечения.

Маску из красного перца рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Укрепляющая маска

Если вы хотите полакомить волосы полезными веществами, попробуйте сделать горчичную маску. Такой состав укрепляет корни локонов, делает пряди крепкими и блестящими.

Вам потребуется:

1 ст. ложка оливкового масла;
1 ст. ложка горчичного масла;
5-8 капель эфирного масла бей.

Для приготовления маски смешайте масла в стеклянной посуде и подогрейте их на водяной бане. В готовую смесь вливаются капли эфирного масла. Состав наносят на кожу головы. Обязательно проводить процедуру перед мытьем волос, важно, чтобы на локонах не былолака, пенки и других укладочных средств.

Состав утепляется полиэтиленовой пленкой, шерстяной шапочкой или полотенцем. Подержать маску можно 1-1,5 часа, а лучше – лечь спать с составом на прядях. Смыть маску следует за 2 раза с любимым шампунем.

Маска для роста волос

Если одновременно с укреплением, вы хотите поскорее отрастить локоны Эсмеральды, используйте маску с порошком корицы.

Вам потребуется:

1 ст. ложка меда;
1 ст. ложка оливкового масла;
1 желток;
1 ст. ложка порошка корицы.

Для приготовления состава следует смешать все ингредиенты и подогреть их на водяной бане. Маска наносится на кожу головы, затем утепляется полиэтиленовой пленкой или шапочкой для душа, шерстяной шапкой или полотенцем. Подержать состав лучше в течение 30-60 минут, а затем – смыть с помощью шампуня 2 раза.

Итак, мы рассказали вам несколько эффективных рецептов масок. Самое время начинать осеннюю терапию. А чтобы лечение и укрепление локонов шло поистине семимильными темпами, дополните натуральную терапию качественным шампунем.

Источник: https://www.ivetta.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Полезные масла, которые обязательно должны быть под рукой
noimage5 причин увеличения лимфоузлов
noimageШиповник: чем полезен и как заваривать
noimageВ каких случаях овсянка может навредить здоровью
noimageЧем опасен сидячий образ жизни?
Лента новостей