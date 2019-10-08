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Леди
Красота и здоровье
8 октября 19, 11:50
Почему яблоки нужно есть каждый день
яблоки
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Ежедневное употребление хотя бы нескольких яблок спасет вас от авитаминоза и обеспечит слаженную работу всех систем организма.
Яблоки содержат большое количество йода, который укрепляет иммунитет и помогают организму согреваться в холода, а содержащееся в них железо спасет от хронической усталости. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.

Для укрепления иммунитета в сезон простуд, поддержания хорошего настроения и стройной фигуры специалисты рекомендуют ежедневно съедать хотя бы 1-2 яблока.

Многим еще с детства известно, что печеные яблоки улучшают работу пищеварительной системы, но это далеко не единственное их преимущество. К примеру, зеленые сорта стимулируют обмен веществ (что важно для тех, кто боится поправиться в холодное время года).

В пасмурную погоду яблоки рекомендуют включать в рацион еще и для настроения и бодрости.

«Яблоки полезны практически во всех вида и сохраняют в себе множество ценных микроэлементов даже после запекания. А для того, чтобы быстрее проснуться и чувствовать себя полным сил, выпивайте с утра чашечку ароматного чая, настоянного на свежих плодах антоновки.

Отмечу также, что в кисло-сладких яблочках (преимущественно зеленых сортов) огромное количество такого микроэлемента, как железо. Это прекрасная профилактика хронической усталости и анемии. А благодаря обилию йода в «зимних» сортах, яблоки помогают нам быстрее согреваться в холода», — говорит врач. При этом эксперты рекомендуют есть яблоки вместе с огрызком, ведь йод концентрируется в основном в зернышках. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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