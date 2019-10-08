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Леди
Красота и здоровье
8 октября 19, 11:53
Продукты, от которых можно быстро располнеть
сладости
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Топ 5 продуктов, из-за которых мы полнеем.
В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект. Диетологи из Франции назвали 5 продуктов, из-за которых мы полнеем.

Пшеничная мука.

Хотя белые паста и хлеб на вкус кажется гораздо более приятными, чем их цельнозерновые аналоги, все равно данные продукты следует избегать. Пшеничная мука практически не содержит волокон, и наш организм не использует никакую энергию для их расщепления, а это снижает скорость метаболизма.

Сливочное масло.

Насыщенные жирные кислоты Омега-6, которые содержатся в сливочном масле, усиливают резистентность к инсулину. Из-за этого наш организм превращает слишком большое количество углеводов в жир. Поэтому подумайте дважды перед тем, как намазывать сливочное масло на хлеб.

Газированные напитки.

Содержащий большое количество сахара сироп, встречающийся в газированных напитках, существенно замедляет метаболизм. Сироп с кукурузной фруктозой оказывает еще более травматическое воздействие на процессы метаболизма в организме.

Конфеты.

Сладости вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, они быстро абсорбируется организмом. Это также замедляет скорость метаболизма. Сладкоежкам можно употреблять темный шоколад, чтобы удовлетворять свою тягу к сладкому без ударов по уровню сахара в крови.

Алкогольные напитки.

Всего пара бокалов мартини уже снижают способность организма к сжиганию жира. Это связано с тем, что употребляемый нами алкоголь используется организмом в качестве источника топлива для энергии вместо углеводов, которые сохраняются в качестве жира.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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