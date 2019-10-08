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Леди
Красота и здоровье
8 октября 19, 12:14
Вода перед едой: в чем заключается польза
вода
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Всего пару стаканов воды перед едой позволят сбросить лишний вес и привести фигуру в порядок за короткий период времени.
Ученые задействовали в исследовании более пятидесяти человек в возрасте от 55 до 75 лет.

Одна группа участников эксперимента потребляла воду перед едой, вторая – обходилась без воды. В результате оказалось, что участники, потреблявшие воду перед приемом пищи, употребляли на 75-90 калорий меньше, чем участники контрольной группы. В результате чего они смогли сбросить более семи килограммов через 12 недель эксперимента. При этом, такого рода диета не имела каких-либо побочных последствий, подчеркнули специалисты.

По мнению исследователей, такой эффект, возможно, возникает из-за заполнения желудка некой субстанцией. По причине чего уменьшается объем потребления самой еды.

Однако специалисты напомнили, что во всем нужно знать меру, так как можно вызвать интоксикацию водой, если ее потреблять в слишком больших количествах, что свойственно часто людям, желающим быстро похудеть.

Источник: https://telegraf.com.ua
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