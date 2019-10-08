5 гормонов молодости, которые сохранят красоту

Их еще называют «гормонами молодости». Именно они помогают сохранять красоту кожи, волос и ногтей долгие годы.

5 гормонов молодости - фото





Эстроген





Эстроген − женский половой гормон, который вырабатывается в яичниках и надпочечниках. Он отвечает за половую и репродуктивную функции, упругость и молодость кожи, красоту волос, нормализует работу сердца, обеспечивает крепость костей и защищает сосуды от отложения холестерина. Кроме того, эстроген успокаивает нервную систему и улучшает память. Достаточное количество гормона отсрочивает наступление менопаузы, а значит, продляет молодость.





Дефицит эстрогена вызывает депрессию и резкую смену настроения, преждевременное старение кожи, снижение умственной активности и полового влечения, ухудшение состояния волос и нежелательное оволосение на разных участках тела (лицо, грудь, руки). Избыток гормона приводит к чрезмерной полноте в области живота и бедер, а также грозит появлением доброкачественных опухолей.





Нормализовать уровень эстрогена поможет поддержание нормальной массы тела, отказ от курения и правильное питание. Фитоэстрогены, гормоны природного происхождения, содержатся в бобовых (зеленый горошек, фасоль, нут), семенах льна, отрубях, абрикосах, черном перце и ревене. Также они есть в травах: хмеле, ромашке, липе, арнике, шалфее.





Тестостерон





Тестостерон считается мужским половым гормоном, но вырабатывается и в женском организме, так же как и эстроген в яичниках и надпочечниках. Как показали исследования ученых, тестостерон чрезвычайно важен для женской красоты и здоровья. Гормон стимулирует метаболизм, способствует регенерации клеток кожи, укреплению костей и суставов, тонизирует мышцы, пробуждает либидо и даже повышает самооценку.





Избыток тестостерона в женском организме вызывает угревую сыпь, повышенное оволосение и утолщение кожи. Дефицит проявляется в вялости и апатичности.





Привести в норму уровень гормона помогут физические упражнения и употребление в пищу продуктов, содержащих цинк и марганец. Этими веществами богаты шпинат, гречка, овсяная крупа, морская рыба, морепродукты, пшеничные отруби, зеленые овощи, арахис.





Соматотропин





Соматотропин − гормон роста и красоты, который производится в гипофизе головного мозга. Он давно применяется в медицине для лечения остановки роста, но не так давно ученые открыли и его омолаживающие свойства. Эксперимент показал, что после 6 месяцев приема гормона у 60-летних людей значительно улучшилось состояние кожи и произошла замена жировой ткани мышечной.





Соматотропин контролирует мышечный тонус, крепость суставов и костей, сжигает жиры, способствует сохранению молодости тканей и ясности ума. Кроме того, он отвечает за тонус мышц, поддерживающих грудь. Недостаток гормона приводит к дряблости мышц и обвисанию кожи.





Стимулируют выработку соматотропина нежирные белковые продукты, такие как рыба, чечевица, орехи, маложирные или обезжиренные сыры и творог. Еще один способ активизировать гормон − физические упражнения.





Мелатонин





Мелатонин называют гормоном сна, хорошего настроения и отличной физической формы. Вырабатывается он в эпифизе головного мозга. По утверждениям ученых, именно мелатонин может подарить человеку дополнительные 10-15 лет жизни. Основная функция гормона − соблюдение режимов сна и бодрствования, что помогает сохранять молодость на клеточном уровне. Кроме того, мелатонин регулирует деятельность эндокринной системы, работу головного мозга и процессы пищеварения, нормализует кровяное давление и обладает антиоксидантными свойствами.





Софи Лорен неоднократно говорила, что секрет ее красоты в правильном режиме сне: она ложится спать не позже 9 часов вечера и встает в 6 утра. Ученые подтверждают ее правоту: уровень мелатонина увеличивается с 9 вечера и достигает своего пика в 2 часа ночи. Поэтому чем раньше ложишься спать, тем краше становишься.





Выработка в организме мелатонина резко уменьшается после 40 лет. Активизировать гормон помогает пища, богатая углеводами (макароны, картофель), а также рыба, орехи и мясо птицы. Эти продукты лучше употреблять или сами по себе, или с овощами, но ни в коем случае не с жирной едой, так как повышенное количество жира препятствует выработке мелатонина.





ДГА





Под этой аббревиатурой скрывается гормон с труднопроизносимым названием дегидроэпиандростерон. ДГА, который именуют гормоном стройности, вырабатывается надпочечниками и является синтезом мужских и женских гормонов. Он стимулирует деление клеток, поддерживает организм в тонусе, укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и препятствует накоплению жира.





Недостаточное количество гормона повышает риск возникновения таких болезней, как остеопороз, рак, инфаркт, старческое слабоумие.





В 25-30 лет уровень ДГА в организме максимальный, но к 40 годам его выработка уменьшается почти в 2 раза. Чтобы поддерживать гормон на нужном уровне, стоит включить в свой рацион морскую рыбу, авокадо, оливки и оливковое масло.



