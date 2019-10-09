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Красота и здоровье
9 октября 19, 11:34
Полезные специи для поддержания иммунитета
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Названы специи, которые очень полезны в сезон простуд.
Специалисты рекомендуют в сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой употреблять специи, которые помогут поддержать иммунитет и уберечься от инфекций.

В первую очередь специалисты называют богатый минералами и витаминами имбирь. Корень обладает противовоспалительным, антимикробным, противопростудным и отхаркивающим эффектами, а также укрепляет иммунитет и облегчает симптомы при заложенности носоглотки. Имбирь полезен как в качестве добавки в горячие напитки, так и при приготовлении блюд из мяса или рыбы.

Куркума поможет облегчить простуду на начальном этапе, активируя клетки иммунной системы. Эту специю эксперты рекомендуют добавлять в тёплое молоко и пить непосредственно перед сном.

Розмарин называют природным антиоксидантом. Для профилактики простуды достаточно ежедневно употреблять около 5 гр. свежей специи или пару щепоток сушёной.

Эффективен против простуды чеснок - натуральный антибиотик. Однако не стоит забывать, что при термической обработке входящий в его состав аллицин разрушается, поэтому продукт желательно употреблять в сыром виде.

Пятая специя для борьбы с простудой - перец чили. Он содержит капсаицин, а также много других витаминов и микроэлементов, положительно влияющих на организм человека в целом и на иммунитет в частности.

Источник: https://telegraf.com.ua
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