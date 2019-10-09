Полезные специи для поддержания иммунитета

Специалисты рекомендуют в сезон осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой употреблять специи, которые помогут поддержать иммунитет и уберечься от инфекций.





В первую очередь специалисты называют богатый минералами и витаминами имбирь. Корень обладает противовоспалительным, антимикробным, противопростудным и отхаркивающим эффектами, а также укрепляет иммунитет и облегчает симптомы при заложенности носоглотки. Имбирь полезен как в качестве добавки в горячие напитки, так и при приготовлении блюд из мяса или рыбы.





Куркума поможет облегчить простуду на начальном этапе, активируя клетки иммунной системы. Эту специю эксперты рекомендуют добавлять в тёплое молоко и пить непосредственно перед сном.





Розмарин называют природным антиоксидантом. Для профилактики простуды достаточно ежедневно употреблять около 5 гр. свежей специи или пару щепоток сушёной.





Эффективен против простуды чеснок - натуральный антибиотик. Однако не стоит забывать, что при термической обработке входящий в его состав аллицин разрушается, поэтому продукт желательно употреблять в сыром виде.





Пятая специя для борьбы с простудой - перец чили. Он содержит капсаицин, а также много других витаминов и микроэлементов, положительно влияющих на организм человека в целом и на иммунитет в частности.



