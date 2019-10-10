Как повысить гемоглобин без лекарств

Уровень гемоглобина – важный показатель жизнедеятельности организма. Пониженный гемоглобин – это слабость, недостаток питания клеток организма. И это неизбежно сказывается на внешности – выпадают волосы, слоятся ногти, человек быстрее утомляется, чаще бывают головные боли, учащённое сердцебиение и отдышка.





Натуропаты поделились пятью средствами по повышению гемоглобина, о которых мало кто знает.





Зелёная гречка. Эту крупу ещё называют «живой» - она не подвергается термической обработке. Зелёная гречка содержит суточную норму железа, необходимого человеку. Для большей пользы специалисты рекомендуют гречку проращивать и добавлять её, например, в смузи.





Семена конопли. "Суперфуд", который испокон веков выращивался на Руси. Конопля богата белком, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Конопляные семена, в отличие от листьев и соцветий, не оказывают наркотического действия. Из семян конопли получают питательное и целебное конопляное масло. Помимо повышения гемоглобина, регулярное потребление семян предотвращает развитие онкологических заболеваний, препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей.





Сушёная крапива. Крапиву на Руси называли народным лекарем, так уж высок спектр её применения. Растение хорошо чистит кровь и повышает гемоглобин. Специалисты рекомендуют принимать смолотую в порошок крапиву по чайной ложке, запивая водой, но не заваривая её кипятком.





Перга. Мало кто знает о полезных свойствах этого "пчелиного хлеба". Она повышает иммунитет, ускоряет процесс обновления крови и улучшает обмен веществ. Для поднятия гемоглобина специалисты рекомендуют съедать по 2-3 крупинки 2 раза в день.





Также специалисты советуют при низком гемоглобине проводить антипаразитарную чистку организма, так как зачастую именно наличие паразитов может вызывать снижение уровня железа в крови.



