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Леди
Красота и здоровье
11 октября 19, 17:49
Шоколад полезнее фруктов
шоколадная,диета
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Медики утверждают, что шоколад полезнее фруктов, но о полезных свойствах овощей тоже не стоит забывать.
Шоколад содержит большее количество антиоксидантов, чем фрукты и соки из них.

Что делает данное лакомство более полезным, чем различные фрукты, сообщили исследователи.

Ученые предупреждают, что в первую очередь речь идет о черном шоколаде, в составе которого содержится до 60 процентов какао-бобов. В ходе исследования специалисты изучили полезные свойства черного шоколада и ряда фруктов. Оказалось, что шоколад обладает большим количеством антиокислителей, что делает его более полезным с этой точки зрения.

Эксперты советуют ежедневно съедать небольшое количество черного шоколада, а также все-таки не забывать о других полезных продуктах, таких как фрукты и овощи.

Источник: https://telegraf.com.ua
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