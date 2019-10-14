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Леди
Красота и здоровье
11 октября 19, 21:55
Умеете ли вы варить кофе: 5 самых частых ошибок
Кофе
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Вкусный кофе поможет вам проснуться утром, сохранить бодрость в течение дня, добавит в вашу жизнь ощущение полноты бытия.
Вы знаете, какая температура нужна для приготовления ароматного кофе? 95 градусов! Поэтому лучше использовать френч-пресс - он стоит дешевле, а кофе получается вкуснее.

Молотый кофе

Вы знаете, что чем дольше хранится молотый кофе, тем хуже его вкусовые качества? Поэтому рекомендуем купить кофемолку и молоть зерна непосредственно перед варкой кофе.

Холодная чашка

Чтобы ваш кофе оставался горячим, подогревайте посуду. Ополосните чашку горячей водой.

Старые кофейные зерна

Кофейные зерна должны быть свежими. Так что всегда проверяйте сроки хранения на упаковке. Идеальный срок - 3 недели.


Неправильные пропорции

Отсыпать кофе на глаз - наша нехорошая привычка. Вот вам правильное соотношение: 17 г кофе (около 3 ч.л.) на 260 мл воды. Это будет стандартный кофе - не крепким и не водянистым.


Источник: /kolobok.ua
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