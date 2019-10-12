Сочная осень: самые полезные осенние ягоды

Ягоды очень полезны для здоровья человека. Особенно они необходимы в осеннем сезоне, когда требуется больше витаминов и полезных веществ.





Шиповник





Далекий предок садовых роз очень полезен в осеннем сезоне. Плоды содержат много витамина С, причем даже больше, чем в лимоне, апельсине, черной смородине. Соответственно, эта ягода становится отличной защитой от простудных заболеваний.





Бузина





В этой осенней ягоде тоже очень много витамина С. Кроме того, ягода содержит йод. Все это очень важно для поддержания крепкого иммунитета. Таким образом, чай из бузины становится незаменимым напитком осенью.





Калина





Такую ягоду стоит употреблять в осеннем сезоне в любом виде. Благодаря витаминам С, Р и Н она становится замечательным профилактическим средством против простудных заболеваний и гриппа. А если вы уже заразились, то калина сможет избавить от неприятных признаков болезней.





Облепиха





Эта ягода позволяет насытить организм витаминами А, С, е, К, группы В, магнием, калием, марганцем, фолиевой кислотой. Все они нужны для женщин, которые готовятся к беременности и уже находятся в интересном положении. Также облепиха – отлично помогает предотвратить развитие патологий нервной системы у плода.





Черноплодная рябина





По-другому растение еще называют аронием. В нем также немало витамина С, которого ничуть не меньше, чем в лимоне. В осенний период очень важно употреблять такую ягоду для профилактики простуд и заболеваний щитовидной железы.





Костяника





В конце сентября созревает урожай этой ягоды, которую просто необходимо включить в рацион. Она позволяет добиться жаропонижающего эффекта, поэтому при высокой температуре очень полезно есть костянику.





Боярышник





Чаще всего из боярышника готовят варенье и джемы, мармелад и компоты. Но мало кто догадывается, что это невероятно полезная осенняя ягода. Она нужна для уменьшения возбудимости сердечной мышцы при аритмии, нормализации сна, нервных расстройствах. В чистом виде боярышник позволяет улучшить работу пищеварительной системы.



