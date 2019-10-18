Медленная походка может вызвать быстрое старение

Об этом сообщил BBC.





В исследовании приняли участие 1 тыс. жителей Новой Зеландии, которые родились в 1970 годах. Всем участникам на момент эксперимента уже есть 45 лет.





Участники проходили тесты для определения их физического здоровья и функционирования мозга.





Международная команда ученых обнаружила, что у людей, которые ходят медленно, раньше появляются глубокие морщины, а мозг уменьшается в размерах. У людей, которые ходят медленно в 45 лет, более выраженные возрастные изменения: хуже состояние легочной ткани, зубов и иммунной системы по сравнению с теми, кто ходит быстро.





Сканирование мозга показало, что у людей с медленной походкой у мозга чаще есть признаки ускоренного старения.





Ученые считают, что эта связь формируется в детстве, поэтому те, у кого в раннем возрасте был низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют склонность к медленной ходьбе.





Исследователи говорят, что измерение скорости ходьбы в молодом возрасте может помочь избежать преждевременного старения.



