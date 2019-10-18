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Леди
Красота и здоровье
13 октября 19, 22:36
Медленная походка может вызвать быстрое старение
ходьба
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Ученые обнаружили, что медленная походка после 40 лет может вызвать быстрое старение мозга и тела человека.
Об этом сообщил BBC.

В исследовании приняли участие 1 тыс. жителей Новой Зеландии, которые родились в 1970 годах. Всем участникам на момент эксперимента уже есть 45 лет.

Участники проходили тесты для определения их физического здоровья и функционирования мозга.

Международная команда ученых обнаружила, что у людей, которые ходят медленно, раньше появляются глубокие морщины, а мозг уменьшается в размерах. У людей, которые ходят медленно в 45 лет, более выраженные возрастные изменения: хуже состояние легочной ткани, зубов и иммунной системы по сравнению с теми, кто ходит быстро.

Сканирование мозга показало, что у людей с медленной походкой у мозга чаще есть признаки ускоренного старения.

Ученые считают, что эта связь формируется в детстве, поэтому те, у кого в раннем возрасте был низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют склонность к медленной ходьбе.

Исследователи говорят, что измерение скорости ходьбы в молодом возрасте может помочь избежать преждевременного старения.

Источник: hromadske.ua/
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