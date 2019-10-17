Бег натощак: Три самых распространенных заблуждения

Предлагаем вам узнать о трех главных заблуждениях на эту тему.





1. Бег натощак - лучший способ, чтобы сбросить лишний вес

В интернете появляется очень много вариантов тренировок, в которых бег натощак рассматривается как самый эффективный способ сжигания жира и, как следствие, сброса лишней массы. Безусловно, в этом есть доля правды, но проблема в том, что многие начинают пренебрегать правилами и слишком активно используют данную методику, что приводит не к потере лишнего веса, а к нарушению работы организма и проблемам со здоровьем.

Для того, чтобы сжигать жир, нужно использовать правильный и сбалансированный подход к тренировкам натощак, чтобы заставить тело черпать энергию из жирных кислот, при этом не вредя своему здоровью. Самое главное - проводить низкоинтенсивные тренировки, ведь только так можно справиться без углеводного запаса.

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Но именно из-за того, что натощак можно работать только при низкой интенсивности, можно смело утверждать, что этот способ не помогает эффективно сбросить лишний вес. Научно доказано, что при низкой интенсивности количество расходуемых калорий в процентном соотношении будет ниже, чем при интервальных тренировках высокой интенсивности, во время проведения которых энергия черпается не из жиров, а углеводов. А так как решающим фактором в похудении является потеря именно калорий, то скоростная интервальная работа предпочтительнее медленной продолжительной тренировки.

Отметим, что в идеале лучше совмещать оба вида тренировок (как натощак, так и предварительно загрузившись углеводами) для достижения лучшего результата и более эффективного сжигания жиров, а также для избегания переутомления.





2. Тренировка на пустой желудок приводит к потере мышечной массы





Данное предположение широко распространено среди тех, кто ходит в тренажерный зал. Но стоит сказать, что мышцы не могут уйти мгновенно, если вы раз или два позанимаетесь натощак.

Некоторые атлеты предполагают, что не набрав перед тренировкой необходимый запас углеводов и глюкозы, организм будет расходовать белок непосредственно из мышц для получения энергии для тренировки, в следствии чего будет уходить и мышечная масса. Но, как и в предыдущем случае, это утверждение не является абсолютно верным.

Источник фото: Pinterest

В организме человека всегда есть определенные запаса глюкозы в виде гликогена в печени и мышцах. Эти резервы частично расходуются во время сна, но их спокойно хватает для хорошей разминки и пробежки с утра. И даже на интенсивную работу, ведь организм, даже после того, как закончатся запасы гликогена, вначале будет сжигать свободные жирные кислоты (способствуя похудению), а только после этого примется за разрушение мышечных белков.

Но бегуны редко доходят до той стадии, когда сжигаются мышечные белки. Дело в том, что опустошение всех запасов гликогена сопровождается такими симптомами, как головокружение, слабость и чрезмерная усталость. Таким образом, дойти до потери мышц из-за бега натощак не так то и легко.





3. Бег натощак повышает выносливость

Многие люди считают, что только тренируясь на голодный желудок можно повысить свою выносливость, но, на самом то деле, это не самая хорошая идея. Продолжительность занятия и его интенсивность ограничены запасами гликогена в организме, поэтому желательно восполнять их перед продолжительным бегом.

Научные исследования, которые проводились среди профессиональных спортсменов, показали, что положительные результаты могут быть достигнуты только с помощью специальных тренировок с предварительно израсходованными запасами гликогена. Благодаря такому подходу можно приучить организм получать энергию из жиров и более экономно расходовать гликоген в мышцах в течение тренировки. Но стоит отметить, что нет никаких прямых доказательств того, что это приведет к значительному улучшению производительности во время гонки.

Источник фото: Pinterest

Как мы уже говорили, постоянное использование тренировок натощак могут сказаться на вашем здоровье. Есть множество других, более эффективных способов сбросить лишний вес и улучшить свою выносливость, но в то же время периодически можно бегать и натощак, чтобы разнообразить тренировочный процесс. Отметим, что данный тип тренировок подойдет тем, кто предпочитает бегать рано утром перед завтраком.