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Леди
Красота и здоровье
17 октября 19, 09:01
Ученые выяснили, кому нельзя пить кофе
кофеин
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Ученые из Национального института здравоохранения США заявили о вреде кофе для беременных.

Как выяснили журналисты, по их словам, употребление напитка может привести к выкидышу.

Как говорится в работе, в эксперименте приняли участие более 1,2 тысячи женщин, желавших родитель ребенка. Их обследовали, а также узнали, как часто они пьют кофе.

В ходе наблюдений за их беременностью выяснилось, что кофеин повышал риск «недобора веса у плода». Для этого было достаточно выпить чашку в день.

Две же чашки кофе в день, говорят ученые, угрожают будущей роженице выкидышем.

Крайнюю опасность напиток представляет в первые восемь недель беременности.

Эксперты объясняют, что кофе «повышает давление и сердечный ритм», что негативно сказывается на плоде.
Fraza.ua
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