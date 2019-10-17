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Леди
Красота и здоровье
17 октября 19, 17:11
Какой кофе считается самым полезным
Кофе
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Именно такой метод приготовления позволяет уменьшить риск рака пищевода, печени, мочевого пузыря, поджелудочной, молочной и предстательной железы.
В 2010 году шведские ученые из Университета Умео впервые исследовали то, как способ приготовления кофе влияет на его полезные свойства. Тогда любимый напиток все еще подозревали в канцерогенности, но 15 лет наблюдения за 64,603 жителями провинции Вестерботтен показали, что сваренный в турке кофе предпочтительнее фильтрованного: его употребление связали со снижением риска рака молочной железы.

Позже мета-анализ 59 независимых исследований подтвердил, что кофе снижает общую заболеваемость раком, в частности – раком мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, печени, эндометрия, пищевода, поджелудочной, молочной и предстательной железы.

Существовали ограниченные данные о том, что кофе связан с повышенным риском развития рака желудка и рака мочевого пузыря, но в 2016 году эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР) пришли к выводу, что убедительных доказательств этой связи нет. В июне 2016 ВОЗ исключила кофе из списка вероятных канцерогенов, где он находился в течение 25 лет. Теперь ароматный напиток заслуженно признали частью здоровой диеты.

Существует немного информации о "более полезных" способах приготовления или сортах кофе, но та информация, которой мы владеем сегодня, позволяет выделить несколько ключевых признаков полезного кофе:

— Кофе с кофеином полезнее своего декофеинизированного собрата. По всей видимости, это связано с тем, что при удалении кофеина из зерен извлекают многие антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и воспалительными реакциями.

— Кофе полезен до тех пор, пока вы едите качественную пищу и не курите. Очевидно, что чашка кофе, выпитая "под сигарету", не спасет вас от пагубного влияния табачного дыма.

 — Температура полезного кофе не должна превышать 65 °С: в июне 2016 МАИР признала горячие напитки канцерогенами, заподозрив их в причастности к развитию рака горла и пищевода.

— Полезный кофе не содержит сахара. Регулярное употребление сладких напитков – прямая дорога к сахарному диабету, атеросклерозу и другим неприятностям.

— Приготовленный кофе предпочтительней растворимого. Исследование показало, что чашка растворимого кофе во время еды снижает всасывание железа с 5,88% до 0,97%. Впрочем, через час после еды способ приготовления кофе на метаболизм железа уже не влияет.

Источник: https://telegraf.com.ua
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