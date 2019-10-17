Полезные свойства черемши

Черемшу еще называют диким луком, или чесноком. Действительно, в пользе она не уступает этим продуктам, но обладает и другими хорошими качествами.





Похудение





Черемша ускоряет обмен веществ, обладая минимальной калорийностью. Это идеальная зелень для диетического салата, всего 30 грамм черемши помогут худеть гораздо быстрее.





Бодрость





Растение пробуждает лучше вредного кофе, при этом не вызывая зависимости и не оказывая негативного влияния на организм.





Достаточно добавить черемшу к блюду на завтрак, или сделать из нее отвар (из-за резкого запаха — не рекомендуется, если предстоит с кем-то общаться) и бодрость на весь день обеспечена.





Нормализация давления





Черемша улучшает работу сердечно-сосудистой системы и понижает высокое давление до нормальных показателей.





При низком давлении и анемии давление тоже нормализируется, благодаря бодрящему эффекту черемши.





Снижение уровня холестерина





Вредный жир, который оседает на стенках сосудов и создает опасность для жизни называется холестериновыми бляшками.





Черемша помогает рассасыват скопление холестерина в организме и выводить его естественным путем — это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.





Улучшение пищеварения





Черемша положительно влияет на пищеварение: способствует выделению желудочного сока, благодаря чему желудок начинает работать быстрее.





Растение прекрасно справляется с тяжестью, газообразованием и прочими проблемами пищеварения.





Укрепление иммунитета





Растение — лидер среди продуктов питания по содержанию иммуноукрепляющего витамина С. Всего несколько листов черемши в ежедневном рационе помогут навсегда забыть о болезнях и простудах.



