Избавляемся от ненавистных растяжек: действенный рецепт

Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.





Ингредиенты:





1 столовая ложка сахара





1 столовая ложка касторового или оливкового масла





сок половины лимона





витамин Е (1 капсула)





Приготовление:





Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.





Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.





Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.





Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!



