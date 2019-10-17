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Леди
Красота и здоровье
17 октября 19, 17:35
Избавляемся от ненавистных растяжек: действенный рецепт
тело
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Простое в применении эффективное средство.
Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.

Ингредиенты:

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка касторового или оливкового масла

сок половины лимона

витамин Е (1 капсула)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.

Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.

Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.

Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!

Источник: https://telegraf.com.ua/
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