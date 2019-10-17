Избавляемся от ненавистных растяжек: действенный рецепт

Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда. Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару мину.
Ингредиенты:
1 столовая ложка сахара
1 столовая ложка касторового или оливкового масла
сок половины лимона
витамин Е (1 капсула)
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.
Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.
Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.
Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!