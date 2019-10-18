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Леди
Красота и здоровье
18 октября 19, 08:51
Ученые объяснили, почему женщинам следует рожать детей
беременность
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Ученые вновь доказали, что рожать детей – полезно для здоровья женщин.

Ученые вновь доказали, что рожать детей – полезно для здоровья женщин. Как выяснили журналисты, сделали это исследователи из Великобритании, Норвегии и Нидерландов.

Как пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences, в результате своей работы им удалось доказать, что рождение детей «омолаживает мозг».

Поясняется, что «во время беременности, а также в первые недели после родов, в женском организме происходят сильные изменения, которые касаются и головного мозга, пластичность которого растет, при этом идет перестройка нейронных связей, включение мощных механизмов адаптации, которые обеспечивают здоровье матери и ребенка».

Выяснилось, что у беременных женщин мозг уменьшается, но после родов возвращается к привычным размерам за полгода.

Исследователи также говорят, что такое «омоложение» продолжается и после рождения ребенка, а мозг оказывается «под защитой» до конца жизни.

Всего в ходе работы были изучены медицинские карты 12 тысяч британских женщин возрастом 54-55 лет, три четверти из которых рожали детей. Их мозг во время исследований, говорят ученые, «выглядел моложе» на два-три года.

Исследователи утверждают: «Чем чаще рожала женщина, тем больше был разрыв между реальным и биологическим возрастом ее мозга».

Подобное ученые объясняют эндокринными сдвигами: по их словам, «гормоны эстрадиол, прогестерон, пролактин, окситоцин и кортизол влияют на мозговую деятельность, а их колебания могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга, также на микрохимические реакции действуют фетальные (эмбриональные) клетки, остающиеся в организме и после родов».
Fraza.ua
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