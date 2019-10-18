Основные ошибки при использовании микроволновки

Эксперты в области здорового питания из Франции назвали 6 ошибок, связанных с использованием микроволновых печей, которые ни в коем случае нельзя совершать.





Оставлять пищу без контроля. Микроволновками часто пользуются люди, у которых много других дел по дому, но не забывайте про то блюдо, которое вы приготовляете. В противном случае возникает риск перенагревания продуктов питания, что сделает их вредными для здоровья.





Использование пластиковых контейнеров. Вы не должны готовить пищу в микроволновой печи в пластиковых контейнерах, поскольку почти все они содержит бисфенол-А и другие химические вещества, негативно влияющие на гормональную систему. Эти вещества выделяются при нагревании. Не используйте контейнеры, которые специально не предназначены для микроволновок.





Отказ от перемешивания пищи. В микроволновой печке нагревание происходит неравномерно, поэтому пищу лучше перемешивать по мере приготовления. Продукты питания с высоким содержанием воды вроде овощей готовятся быстрее, чем мясо. Поэтому если вы готовите мясо с овощами, сделайте так, чтобы тепло распространялось равномерно.





Нетерпеливость. Правильно установленное время приготовления пищи гарантирует ее максимальную безопасность и пользу для здоровья. Не вынимайте из микроволновки пищу, которая не приготовилась до конца, даже если вы очень торопитесь.





Отказ от кухонных перчаток. Контейнер внутри микроволновой печки нагревается достаточно сильно, и если вы попробуйте извлечь его голыми руками, то получите ожоги. Поэтому обязательно используйте кухонные перчатки или полотенца.





Использование полиэтиленовой пленки. Даже если вы только размораживаете в микроволновке пищу, всё равно нельзя оставлять ее в полиэтиленовой пленке. Она может расплавиться и дать утечку вредных химических веществ.



